Corpo é Encontrado em Linha Férrea no São Francisco

Um corpo foi encontrado em linha férrea no bairro São Francisco em Catanduva. O caso foi registrado na madrugada de ontem (27). A vítima, que é um homem, não havia sido identificada, já que não possuía documentos pessoais.

Conforme informações do boletim de ocorrência, as equipes da Polícia Militar foram acionadas pelo maquinista do trem. Ele contou que passou pelo local por volta das 2h20 e seguia para Santa Adélia quando viu a vítima sem vida. O corpo do homem foi cortado ao meio. O maquinista acionou o 190 e informou o caso.

Depois de avisar o caso, seguiu até Santa Adélia onde fez parada. No Plantão Policial, ele prestou depoimento. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) onde passou por exames. A suspeita de suicídio não é descartada. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Não é a primeira vez

Em fevereiro de 2016, um homem foi encontrado na linha férrea, atrás da Estação Cultura em Catanduva. Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar estiveram no local depois de serem acionadas. O corpo foi visto por um vigia que trabalha na Estação Cultura.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas no local. A Polícia Científica também esteve para a realização de perícia. Entre as pessoas que acompanharam as ações da Polícia e da Guarda, estava uma testemunha que teria visto a vítima circulando pelo local, dias antes. Foram encontradas uma mochila e uma mala de roupas da vítima. Conforme a polícia, uma rescisão de contrato estava entre os itens pessoais dele.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local