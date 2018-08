Corpo de Segundo Desaparecido em Sales é Localizado

O corpo do segundo desaparecido no rio Tietê, em Sales foi localizado. A vítima tinha 29 anos e havia saído para pescar com o patrão, um empresário de 36 anos, que também morreu no local. As duas vítimas moravam em Catanduva, cidade onde foram feitos os sepultamentos.

As informações do Corpo de Bombeiros apontam que no fim da tarde do último domingo (19) o corpo foi localizado nas proximidades de Adolfo, que fica há 34 quilômetros de distância de Sales, onde foram vistos pela última vez. Equipes de mergulhadores dos bombeiros fizeram a retirada do corpo do local, depois de serem chamadas por pessoas que estavam percorrendo a área.

Já o corpo do empresário foi localizado na última sexta-feira (17) boiando no rio. As equipes dos bombeiros já haviam finalizado as buscas quando foram avisadas. Familiares das duas vítimas acompanharam os sete dias de buscas e também realizavam uma varredura paralela em busca do paradeiro deles. O barco usado por eles não foi localizado.

A Marinha também auxiliou nos trabalhos que começaram no dia 13 de agosto. A última vez que o empresário e o funcionário foram vistos foi na tarde do domingo. O helicóptero Águia da Polícia Militar de São José do Rio Preto realizou as buscas por indícios da embarcação pelo ar. Nos quatro primeiros dias de trabalhos mais de 70 quilômetros foram percorridos. A caminhonete usada por eles para chegar até o local estava estacionada nas proximidades do rio Tietê e estava parada. Ainda não se sabe o que aconteceu no local. A Polícia Civil também investiga o caso.

Essa é a terceira morte registrada no rio Tietê só neste mês. O motivo é que no período também foi registrado o óbito de um pescador de 30 anos. A vítima e o padrasto estavam em embarcação que virou. O helicóptero Águia da Polícia Militar ajudou nas buscas.

Informações do Corpo de Bombeiros de Novo Horizonte, apontam que padrasto e enteado estavam em embarcação com uma rede. Os fortes ventos registrados no local teriam virado o barco. O enteado caiu no rio enquanto que o padrasto foi até a margem e acionou o policiamento.

Os bombeiros se deslocaram até o Tietê. Com botes, as equipes realizaram as buscas por água, enquanto que o Águia realizava o trabalho pelo ar. O corpo da vítima que estava com colete foi encontrado às margens do rio. A causa da morte é investigada, mas a hipótese de afogamento não foi descartada.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local