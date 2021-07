CLONAGEM DE CELULAR: Vigilância Sanitária de Catanduva alerta sobre golpe do falso fiscal

A Vigilância Sanitária de Catanduva alerta sobre tentativa de golpe via WhatsApp, em que supostos fiscais do órgão entram em contato com comerciantes para informar sobre vistorias. O órgão destaca que a informação é falsa e que não faz tratativas por redes sociais. Vistorias e apuração de denúncias são feitas de forma presencial.

A manifestação da VISA é decorrente de caso registrado em Catanduva. O órgão foi acionado por um comerciante, no momento em que ele mantinha contato com o falso fiscal, com conversa via WhatsApp e suspeitou de algo estranho. Por sorte, o golpe foi detectado e não houve prejuízo. O caso foi acompanhado pela Guarda Civil Municipal.