Casa Pega Fogo e Fica Destruída na Vila Mota

Uma casa pegou fogo e ficou destruída. O caso foi registrado na Vila Mota na madrugada de ontem (28). Os moradores conseguiram sair do imóvel pouco antes das chamas se propagarem.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros de Catanduva, a residência tinha 75 metros quadrados e era formada por três cômodos. Do total, 50 metros quadrados foram invadidos pelas chamas. Quase todos os móveis da casa foram queimados.

Com um caminhão, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio. Mais de 2 mil litros de água foram usados na ocorrência. Ninguém se feriu. Ainda não se sabe qual teria sido a causa do incêndio. O caso é investigado.

No mês passado, uma casa do Conjunto Euclides pegou fogo e uma mulher de 31 anos morreu carbonizada. A residência, que seria uma edícula, estaria abandonada e não contava com água e luz.

As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local cerca de quatro minutos depois de receberem o chamado. Mas quando entraram, a mulher estava carbonizada no cômodo de aproximadamente 12 metros quadrados. O fogo foi controlado no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

Vizinhos apontaram na época que o imóvel seria usado para o consumo de drogas. A vítima, ainda conforme os relatos, seria usuária de crack. Álcool vendido em postos de combustível foi encontrado no cômodo. A Polícia Civil investiga o caso. Entre as suspeitas está a de suicídio, já que existe a hipótese de que o álcool no trecho tenha sido colocado propositalmente. Outras linhas de investigação também devem ser analisadas.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local