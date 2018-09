Carro Capota e Policial Civil Morre em Acidente em Rodovia

Carro capota e um policial civil morreu em acidente registrado em rodovia. Capotagem ocorreu em vicinal que liga Elisiário a Marapoama na noite do último sábado (1º). J.A.R de 56 anos morreu no local.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima percorria o trecho, nas proximidades de uma usina, quando perdeu o controle da direção e capotou o carro que dirigia. Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente. Com o impacto da batida o policial morreu no local.

O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) onde passou por exames. As possíveis causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil de Elisiário.

Esse é o primeiro acidente com morte registrado na região de Marapoama nos últimos dois anos. Já em Elisiário, duas vítimas perderam a vida em acidentes, mas n­esses casos envolviam mo­­­­­to­ci­­­­clistas. O primeiro deles foi em agosto do ano passado.

A vítima tinha entre 25 e 29 anos e era um homem. O acidente foi registrado no período da manhã e foi uma colisão. O segundo acidente foi um choque envolvendo outro homem também com idade entre os 25 e 29 anos.

O acidente foi registrado no período da tarde em dezembro do ano passado. Até o momento, Elisiário não con­­­­­ta­­­­biliza mortes no trân­­­­sito em 2018.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local