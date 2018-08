Carro Bate em Árvore e Mulher Morre em Itajobi

Um carro bateu em uma árvore e uma mulher de 64 anos morreu em Itajobi. O acidente foi registrado na noite da última terça-feira (31) na rodovia Miguel Brabo, que dá acesso a Novo Horizonte.

Conforme informações da Polícia Civil da cidade, o motorista do carro, que era marido da vítima, seguia em um Space Fox sentido Itajobi – Novo Horizonte, quando por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção do veículo que bateu em uma árvore.

O acidente foi registrado no bairro Capão Grosso, que fica nas proximidades de uma capela. A mulher, que estava no banco do passageiro, foi socorrida com ferimentos graves e levada ao Pronto Socorro de Itajobi. De lá, ela foi encaminhada ao Hospital São Domingos de Catanduva, onde morreu.

O marido da vítima, de 64 anos, sofreu ferimentos leves, foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro de Itajobi. A Polícia Técnica foi acionada ao local e um inquérito policial foi aberto para apurar as circunstâncias do acidente. O velório e sepultamento da vítima foram realizados na tarde de ontem (1º) em Novo Horizonte, cidade onde o casal morava.

Terceiro acidente com morte do ano

Com o registro desta semana, sobe para três, o número de acidentes com mortes em Itajobi. A cidade que tem 15.246 habitantes também teve neste ano um óbito provocado por colisão envolvendo um motociclista e uma batida de um carro. As vítimas dos dois casos eram homens. Os dados são do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito (Infosiga).

Nos 12 meses do ano passado, a cidade contabilizou também três acidentes com mortes. Todos eram carros. Um foi por atropelamento, o segundo por causa que não foi definida e o terceiro uma colisão. As vítimas também eram homens.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local