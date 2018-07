Caminhão Carregado Com Laranjas Tomba na Cesário José de Castilho

Um caminhão carregado com laranjas tombou na rodovia Cesário José de Castilho (SP-321) no início da noite do último domingo (15). O acidente foi registrado no trecho que liga Catanduva a Itajobi. Como a carga ficou espalhada em um trecho da via, local ficou interditado por horas. Em outro caso, registrado em Novo Horizonte, um carro bateu em um cavalo solto na pista.

Conforme informações da Polícia Rodoviária, o motorista seguia pelo trecho, quando por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção e o veículo tombou. O condutor teve ferimentos leves e não precisou ser levado para o hospital. Como a carga ficou caída no trecho a rodovia foi liberada depois que funcionários fizeram a limpeza do local. O caso é investigado.

Outro acidente também foi registrado no fim de semana. Desta vez a batida ocorreu em outra rodovia, a Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), em Novo Horizonte. Um cavalo que estava solto na pista teria provocado o acidente. Conforme informações da Polícia Rodoviária, o carro passava pela via de Borborema para Novo Horizonte, quando se chocou com o cavalo. Com a batida, o veículo capotou e só parou quando chegou às margens da rodovia.

Os ocupantes do carro foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com ferimentos leves. O cavalo morreu no local. O caso também é investigado.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local