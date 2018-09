Caminhão Carregado Com Biomassa Tomba em Catanduva

Um caminhão carregado com biomassa tombou em Catanduva. O acidente foi registrado na manhã de ontem (15), em alça de acesso a rodovia Cesário José de Castilho (SP-321). O motorista fazia curva para seguir sentido Itajobi, quando perdeu o controle da direção.

A reportagem de O Regional esteve no local em que o acidente foi registrado. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual e a da AB Triângulo do Sol estiveram no trecho, localizado no fim da avenida Comendador Antonio Stocco, que precisou ser interditado, já que a carga ficou espalhada no trecho.

Equipes do Corpo de Bombeiros também foram acionadas, mas o motorista não se feriu. Ele foi retirado do veículo por um morador que passava pelo trecho e que acompanhou o acidente. A carga foi retirada do local e o trecho foi liberado na tarde de ontem. O caso é investigado.

No mês passado, grave acidente envolvendo caminhões

No mês passado, em outro acidente envolvendo caminhões, duas pessoas morreram. O caso foi registrado em outra rodovia que passa por Catanduva, a Comendador Pedro Monteleone (SP-351). Três veículos se envolveram no acidente e uma pessoa ficou ferida.

Quando as equipes da Polícia Civil chegaram ao local, encontraram um caminhão graneleiro tombado na direita da via, sentido Catanduva-Palmares Paulista, nas proximidades da entrada de um posto de combustíveis. A carga de laranja que ele carregava estava no chão. 50 metros à frente e foi visto um caminhão baú tombado sobre um carro que tinha como motorista um homem de 29 anos que morreu no local. A vítima morava em Itajobi.

O corpo do homem ficou preso às ferragens e foi retirado pelos bombeiros e socorristas que estavam no local. O motorista do caminhão baú, de 56 anos, chegou a ser socorrido, foi encaminhado ao Hospital Padre Albino e morreu depois de ficar nove dias internado.

O motorista do caminhão graneleiro, de 63 anos, disse à polícia que seguia com o veículo pela rodovia, sentido Palmares Paulista – Catanduva, quando pegou a pista contrária e bateu com o caminhão baú. Ele teria dito que foi para a outra pista porque estava sendo ultrapassado pelo veiculo em que o homem de Itajobi estava.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o motorista teria ingerido bebida alcóolica que apontou para 0,28 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Como apenas uma versão foi colhida, as equipes da Polícia Civil devem investigar as causas do acidente.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local