Cachorro Morre no Quintal Após Ser Abandonado Por Familiares

Um cachorro morreu no quintal após ser abandonado por familiares. Segundo informações da Patrulha Ambiental, órgão de fiscalização da Prefeitura de Catanduva, que atendeu a ocorrência, há cerca de dois meses o animal estava sem água e alimentos, no bairro Cidade Jardim.

“Os restos do animal, cuja estrutura óssea demonstrava ser de grande porte, foram recolhidos por empresa especializada. A dona da casa irá responder por maus-tratos e abandono, conforme prevê a Lei Federal nº 9.605, de 1998, e o artigo 29 do Decreto Federal nº 6.514, de 2008”, informa a Patrulha Ambiental, por meio de comunicado.

A mulher foi multada em R$ 3 mil pela Patrulha Ambiental, após ser confirmada a ocorrência de maus-tratos. A denúncia foi recebida pela Guarda Civil Municipal (GCM), que acionou os órgãos competentes.

“De acordo com a equipe que atendeu ao chamado, o animal foi encontrado já em estado de decomposição no quintal do imóvel, na rua Pongaí. O mau cheiro já era sentido há dois dias e começou a incomodar a vizinhança, que fez a denúncia”, diz.

Conforme informações dos vizinhos à Patrulha Ambiental, a dona da casa deixou o local há cerca de dois meses sem qualquer orientação de cuidados. “A intervenção foi feita imediatamente após a denúncia. No local, constatou-se a falta de água e de alimento. Ele morreu no quintal”, constata o boletim de ocorrência.

Karla Sibro

Da Reportagem Local