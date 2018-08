Bombeiros Fazem Buscas Por Pescadores Desaparecidos em Sales

Equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas por pescadores desaparecidos no rio Tietê em Sales. Desde a manhã de ontem (13), profissionais iniciaram as ações que seguiram até a noite. Nesta terça-feira os trabalhos serão retomados. O helicóptero Águia da Polícia Militar de São José do Rio Preto também auxilia as equipes.

De acordo com informações dos bombeiros de Novo Horizonte, a varredura começou desde Mendonça e seguiu até Sales, em busca dos dois pescadores. A caminhonete que eles usaram para chegar até o rio foi encontrada parada. Outros pescadores que também estavam no trecho ajudavam com informações. Eles teriam saído da Prainha de Torres para a pesca e não foram encontrados.

O barco em que a dupla estava também não foi localizado. A família deles, que são de Catanduva, acionou a polícia que solicitou as buscas realizadas pelas equipes dos bombeiros. Por ar o helicóptero auxiliou nas buscas, enquanto que outras duas equipes, uma de resgate e outra de salvamento também percorreram a área. Os trabalhos tem previsão de serem retomados nesta manhã. As equipes não sabem se os pescadores usavam coletes salva-vidas. O caso é investigado.

Pescador morreu no mesmo rio

O rio Tietê é o mesmo em que um pescador de 30 anos morreu no início do mês. A vítima e o padrasto estavam em embarcação que virou. O helicóptero Águia da Polícia Militar ajudou nas buscas.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros de Novo Horizonte, padrasto e enteado estavam em embarcação com uma rede. Os fortes ventos registrados no local teriam virado o barco. O enteado caiu no rio enquanto que o padrasto foi até a margem e acionou o policiamento.

Os bombeiros foram acionados e se deslocaram até o Tietê. Com botes, as equipes realizaram as buscas por água, enquanto que o Águia realizava o trabalho pelo ar. O corpo da vítima que estava com colete foi encontrado às margens do rio. O local foi preservado até a chegada da Polícia Científica. A causa da morte é investigada, mas a hipótese de afogamento não foi descartada.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local