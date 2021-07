ATENTADO: Bomba explode na Prefeitura de Rio Preto

A Guarda Civil Municipal informa que foi registrada uma explosão em janela do nono andar da Prefeitura de Rio Preto, por volta das 9h45 desta quinta-feira, 8.

Os agentes da corporação encontraram fragmentos de uma bomba no provável local da explosão (parapeito da janela), que fica na escada de incêndio, e também no estacionamento do prédio.