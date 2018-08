Assaltantes Rendem Idoso Com Golpe de Gravata em Irapuã

Assaltantes renderam um idoso de 63 anos com um golpe de gravata em Irapuã. O caso foi registrado na última segunda-feira (13). A vítima tinha mais de R$ 2 mil no momento do roubo. Suspeitos foram localizados, entre eles estava um adolescente.

Conforme informações do delegado da cidade, Sérgio Augusto Ugatti Durão, o idoso, que é aposentado, teria ido até uma agência bancária de uma cidade vizinha. Quando retornou com a quantia no bolso, estava quase entrando na casa onde mora e foi abordado por uma dupla. Um deles rendeu a vítima com um golpe de gravata e o jogou no chão.

Enquanto isso, o segundo criminoso teria retirado a carteira do bolso do idoso e levou o dinheiro. “Quando ele chegou em Irapuã ele teria passado em bares da cidade e em um desses locais, teve contato com um dos autores, que seria conhecido dele”, informa o delegado.

A suspeita da polícia é de que o idoso tenha consumido algo em um dos estabelecimentos, quando os criminosos teriam percebido que ele tinha uma quantia razoável em dinheiro. “Ele veio até aqui na Delegacia da Polícia Civil e nós entramos em contato com os policiais militares que saíram a procura dos suspeitos”, informou Durão.

O primeiro a ser encontrado foi um homem, maior de idade. Na sequência, um adolescente foi localizado. Com ele os policiais apreenderam R$ 1 mil. “Esse menor narrou que cometeu o crime e que agiu a convite do maior e que não pegou mais que R$ 2 mil, só os R$ 1 mil. Enquanto isso, o maior negou qualquer tipo de envolvimento no crime, dizendo que teria ajudado a vítima depois”, explica.

O menor foi apreendido e o maior foi preso em flagrante. Ambos foram levados até a Cadeia Pública de Novo Horizonte. O menor está em uma ala separada. Na audiência de custódia, ficou definido que a prisão será mantida. O caso é investigado.

Cidade pacata

Irapuã, que soma 7.878 habitantes, é uma das cidades mais pacatas da região. Para se ter uma ideia, nos seis primeiros meses do ano foram dois roubos contabilizados. Sendo que de janeiro a abril nenhuma ocorrência do tipo foi contabilizada. Em maio foi um roubo registrado, mesma quantidade de junho. Os dados de julho devem ser divulgados neste mês.

Nos 12 meses do ano passado a quantidade de roubos foi ainda menor, com uma ocorrência contabilizada em maio. Em 2016 foram três ocorrências do tipo. Sendo que uma foi em abril, outra em setembro e a terceira em outubro.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local