Assaltante Invade Casa, Rende Morador Com Faca e Leva Comida

Um assaltante invadiu uma casa, rendeu o morador com uma faca e levou comida. O caso foi registrado no Parque Iracema, na última semana. A vítima era um aposentado de 68 anos.

Conforme informações do boletim de ocorrência, registrado no Plantão Policial, a vitima estava sozinha em casa, quando foi surpreendida pelo assaltante que arrombou a porta da sala e entrou na residência. Ele teria, de acordo com o relato, rendido a vítima segurando-a por trás e encostando uma faca nas costas dela, dizendo que se ele ficasse quieto não aconteceria nada.

Na sequência, o criminoso pegou algumas moedas que estavam dentro de um guarda-roupas (aproximadamente R$ 10), um pacote de arroz e um pacote de feijão. Com os itens, ele fugiu do local. A vítima contou que o portão da casa estava fechado, dizendo que acredita que o homem teve acesso ao imóvel escalando um muro lateral.

O suspeito seria pardo, com aparentemente 1,70 de altura, era forte e parecia ter 28 anos de idade. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Recentemente, outro caso semelhante foi registrado, desta vez no São Francisco. Uma idosa de 76 anos foi abrir a porta para o cão entrar e um assaltante invadiu a residência. Para proteger a dona, animal de estimação mordeu o criminoso que fugiu com o dinheiro.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima contou que estava na residência quando ouviu um barulho no quintal. Ela abriu a porta, para que cachorro entrasse. Foi neste momento que o criminoso entrou, empurrou a vítima e a jogou no chão. Ainda de acordo com o registro policial, ele teria pedido dinheiro e ameaçado matar a vítima caso não entregasse os valores.

Para defender a dona, o cão de pequeno porte, mordeu o braço do assaltante que ficou com as marcas. A ação foi rápida, durou cerca de 10 minutos. Nesse período a idosa foi agredida. Quando pedia o dinheiro, o criminoso batia a cabeça da vítima contra o chão. De lá, o assaltante levou R$ 150 em dinheiro, pegou um suco de laranja da geladeira e fugiu da casa.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local