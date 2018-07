Aposentado Cai no Golpe do Falso Sequestro e Perde R$ 2,5 mil em Catanduva

Um aposentado de 64 anos caiu no golpe do falso sequestro e perdeu R$ 2.500 em Catanduva. O estelionatário disse que estava com filha da vítima e começou a fazer exigências. Aposentado só percebeu golpe três horas depois, com depósito feito.

Conforme informações do boletim de ocorrência, registrado no Plantão Policial a vítima teria recebido uma ligação às 3h30 da madrugada. O número seria restrito e ao atender, do outro lado da linha, ouviu gritos de uma mulher que afirmava que estava sendo sequestrada. Ela teria dito que seria filha do aposentado.

Na sequência, uma outra pessoa, desta vez um homem assumiu a ligação e disse que havia sequestrado a filha da vitima e que o valor em dinheiro deveria ser depositado para que ela pudesse ser liberada. Como o aposentado pensou que fosse realmente a própria filha de 15 anos começou a negociar com o suposto sequestrador e acabou concordando em pagar R$ 2.500 para tirá-la do local.

Por volta das 6h15, depois de atender as exigências que foram determinadas pelo criminoso, entre elas a de não contar nada do que estava acontecendo para ninguém, foi até o banco e fez o depósito que foi para uma conta que fica em São Gonçalo no Rio de Janeiro.

Depois de algum tempo, constatou que havia caído no golpe. A vítima contou à polícia que telefonou para o número da residência onde mora com a família e ao conversar com a esposa, ficou sabendo que a filha estava ao lado dela e que não havia sido vítima de sequestro. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Dicas são fundamentais

Especialistas alertam a como não cair nesse tipo de golpe. A primeira delas é manter a calma, isso apesar de toda pressão que possa estar recebendo do outro lado da linha. Outro ponto importante é evitar falar o nome da suposta vítima do sequestro e pedir informações que confirmem se realmente tem alguém como refém.

Outra dica é procurar entrar em contato com a suposta vítima do sequestro. Caso não consiga, pergunte algo que só ela saberia responder, como nome de parentes, de amigos ou até mesmo do bichinho de estimação.

Outra dica é a de ter em mente que, em quase todos os casos, esse tipo de prática se trata de um golpe para arrancar dinheiro, então o quanto mais tranquilidade passar ao telefone, mas rápido conseguirá se livrar dessa situação e desligar o telefone. Outra orientação é a de registrar a ocorrência para que a polícia possa investigar.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local