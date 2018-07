Ajudante de Pedreiro Invade Marmoraria, Tenta Fugir Escalando Janela e é Preso

Um ajudante de pe­­dreiro de 50 anos invadiu uma marmoraria, tentou fugir escalando a janela e foi preso em flagrante. O caso foi registrado no fim da tarde da última quinta-feira (12) no bairro Juca Pedro. Com ele foram apreendidos cinco extintores, uma máquina de escrever e uma luminária.

Conforme informações do boletim de ocorrência, as equipes da Polícia Militar realizavam patrulhamento de rotina pela avenida Antônio Stocco quando foram acionadas por um morador. Ele teria dito que viu um homem entrando em uma marmoraria.

Na sequência, os PMs foram até o local, onde viram que um homem havia escalado o portão do estabelecimento. Quando entraram na marmoraria, os policiais perceberam que a porta da frente estava com sinais de arrombamento. Na sequência, foi encontrado o suspeito, que estava separando alguns objetos.

Ao perceber a presença dos policiais, o ajudante de pedreiro teria tentado escalar uma janela, mas foi abordado. Ainda de acordo com informações do boletim de ocorrência, ele estaria tentando levar do local, cinco extintores, uma máquina de escrever, uma bateria de veículo, uma luminária de emergência, uma bomba para encher pneus, duas serras de corte, uma chave de energia e um celular.

Quando foi questionado, o homem, de acordo com a polícia, confessou o crime e disse que já havia realizado outros furtos semelhantes na mesma propriedade. Como havia risco de fuga, o ajudante de pedreiro foi algemado. Ele foi levado ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante por furto e encaminhado a Cadeia de Catanduva.

499 furtos em cinco meses

Nos cinco primeiros meses de 2018, foram registrados 499 furtos em Catanduva, conforme apontam dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Quando são analisados os meses, abril teve o maior número, com 108 casos. Na sequência aparece fevereiro (112) e em terceiro março que contabilizou 108 ocorrências do tipo.

Já nos doze meses de 2017 foram registrados 1.425 furtos. Uma média de quatro casos por dia. O mês com maior número de registros foi fevereiro (134), seguido de maio (133) e março (132).

Cintia Souza

Da Reportagem Local