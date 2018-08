Ajudante de Motorista Dirige Carro Até Bar e é Preso Por Embriaguez ao Volante

Um ajudante de motorista dirigiu um carro até um bar e foi preso em flagrante por embriaguez ao volante. O caso foi registrado em Tabapuã na noite da última segunda-feira (13). De acordo com a Polícia Militar, ele apresentava efeito de bebida alcoólica.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado no Plantão Policial, as equipes teriam surpreendido o homem em flagrante. De acordo com os relatos, os PMs viram quando o homem conduzia o veículo e parou em um bar. Lá foi feita a abordagem e a entrevista. Características como cheio de álcool, voz pastosa, olhos avermelhados, vestes amarrotadas e ânimos alterados constam no documento.

Ainda de acordo com as equipes, o ajudante de motorista teria negado passar pelo exame do bafômetro. Ele também teria negado passar por exame de sangue para mostrar se havia consumido alguma bebida alcoólica. Um médico legista foi acionado e comprovou a embriaguez.

O homem foi levado ao Plantão Policial de Catanduva, onde foi preso em flagrante. Como não pagou fiança no valor de R$ 1.500, ele foi levado a Cadeia de Catanduva.

Em outro caso, jovem ficou ferida

Em outro caso de embriaguez ao volante, uma jovem de 26 anos ficou ferida. O caso foi registrado em março deste ano em Catanduva. O motorista de 41 anos que estaria dirigindo bêbado foi preso depois de provocar um acidente.

O motorista, de acordo com os registros da polícia, seguia pela rua Capivari, quando no cruzamento com a rua Santa Catarina, não respeitou o “Pare” e bateu em uma moto. No veículo estava uma jovem que ficou ferida, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Padre Albino onde foi atendida.

O motorista que não tinha permissão para dirigir carro estaria com sinais de embriaguez e quando passou pelo teste do bafômetro foi comprovado o consumo de álcool. Ele foi preso em flagrante e levado a Cadeia.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local