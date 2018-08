Agricultor é Flagrado Com Arma de Caça e é Preso em Ariranha

Um agricultor de 74 anos foi flagrado com arma de caça e foi preso em Ariranha. O caso foi registrado no último domingo (5). Ele chegou a apresentar registro, mas estava vencido. Após pagar fiança, o homem foi liberado.

Conforme informações do boletim de ocorrência, as equipes da Polícia Ambiental realizavam patrulhamento de rotina às margens do rio da Onça, quando viram dois veículos, um Gol e uma Saveiro. Quando se aproximaram, viram três pessoas. Uma delas teria fugido imediatamente quando foi feita a abordagem.

Outros dois homens foram identificados e em revista pessoal, nada foi encontrado. Mas no carro do agricultor, foram apreendidas duas armas, uma espingarda calibre 20 e outra espingarda calibre 22.

No outro carro armas não foram encontradas. A dupla teria dito que praticava a caça no local. O agricultor apresentou a documentação de uma das armas, além do registro para caça, mas a documentação estava vencida. A segunda arma pertencia ao terceiro homem que estava no local e que fugiu quando a polícia chegou. A espingarda estava com a numeração raspada. Nenhum animal foi encontrado, assim como instrumentos de caça.

O agricultor foi levado ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante por porte ilegal de arma. Ele pagou fiança no valor de R$ 900 e foi liberado. O caso é investigado.

Armas e maquinário apreendidos em Urupês

Uma operação conjunta entre o Ministério Público e a Polícia Ambiental resultou na apreensão de armas e maquinário de caça em Urupês. No total, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão. Seis armas de fogo, dois silenciadores, 165 munições e outras deflagradas também foram apreendidas.

Além disso, uma espécie de apito, conhecido popularmente como pio, que tem o objetivo de chamar a atenção de javalis também foi apreendido. Outro artefato usado na caça, o jirau, semelhante a uma armadilha formada por galhos de árvores também foi encontrado pelas equipes.

Na ocasião, uma pessoa foi presa por posse de arma de uso restrito e outros implementos de caça, inclusive maquinário para a recarga de munições foram apreendidos.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local