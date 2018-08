Adolescente de 16 Anos é Flagrado Com Drogas no Imperial

Um adolescente de 16 anos foi flagrado com drogas no Jardim Imperial. O caso foi registrado na noite da última segunda-feira (30). Na abordagem, Guarda Civil Municipal (GCM) encontrou 98 porções de entorpecentes e R$ 189 em dinheiro.

De acordo com os registros dos guardas, a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) fazia patrulhamento pelo bairro, quando no cruzamento da Travessa Poti com a rua Caiçara se deparou com o menor em atitude considerada suspeita. De acordo com as equipes, parecia que ele estava vendendo droga no local.

O menor foi levado ao Plantão Policial, onde foi apreendido em flagrante por tráfico de drogas. Material também foi apreendido pela GCM. Ele está à disposição da Justiça.

No mês passado, em outra ocorrência da GCM, um jovem teria fugido de abordagem, tropeçou em sarjeta e jogou droga em praça. O caso foi registrado no Jardim Gavioli. No total, foram apreendidas 15 porções de maconha, sete de cocaína, três de crack e dinheiro.

Assim como no caso registrado recentemente, as equipes realizavam patrulhamento pelo bairro, com o apoio da Romu, quando se depararam com o jovem. As equipes pararam os veículos para a abordagem. Foi quando o suspeito teria fugido correndo. Ele foi alcançado pelos guardas em uma praça que fica nas proximidades do local onde ele foi encontrado no primeiro momento. O jovem teria tropeçado na sarjeta e arremessado um saco plástico com a droga e o dinheiro.

O material foi apreendido e o caso foi apresentado no Plantão Policial. O jovem foi preso por tráfico de drogas e encaminhado a Cadeia de Catanduva, onde esta à disposição da Justiça.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local