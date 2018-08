Acidente Entre Carro e Moto Resulta na Morte de Policial Militar em Pindorama

Acidente entre carro e moto resultou na morte de um policial militar em Pindorama. O caso foi registrado na manhã de ontem (22) na rodovia Alfredo Abdo Jorge, que dá acesso à rodovia Washington Luís (SP-310). Em outra colisão, desta vez no período da tarde, uma enfermeira de 31 anos ficou gravemente ferida em Ibirá.

Conforme informações do boletim de ocorrência. No primeiro acidente, o PM de 36 anos seguia pela via para Catanduva, quando foi atingido por um Gol que tinha como motorista uma estudante de 20 anos. O carro estava parado no acostamento e cruzou a pista, o que provocou a colisão.

Com o impacto da batida o policial foi arremessado da moto e morreu no local. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ocorre o acidente. Além da motorista, no Gol, estavam uma outra estudante de 23 anos e um bebê de um ano de idade. Os três ocupantes ficaram feridos e foram levados ao Pronto Socorro de Pindorama. A motorista foi transferida ao Hospital Padre Albino. O Policial Militar assumiria o turno de serviço em Catanduva. O caso é investigado pela Polícia Civil da cidade.

O segundo acidente foi registrado no período da tarde, na rodovia Roberto Mario Perosa (SP- 379) em Ibirá. O trecho também dá acesso à Uchoa. Informações da Polícia Rodoviária Estadual apontam que uma colisão entre um caminhão-baú e um carro deixou uma mulher ferida.

Os veículos seguiam por sentidos opostos de direção, quando por motivos a serem esclarecidos, o caminhão bateu na lateral do veículo que tinha como motorista a enfermeira. O veículo ficou destruído.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada a Santa Casa de Ibirá. Por conta dos ferimentos, ela foi transferida ao Hospital de Base de São José do Rio Preto.

Nossa reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do hospital, que informou que a enfermeira foi socorrida e estava na emergência passando por avaliações. O estado de saúde dela era considerado grave e instável. O motorista do caminhão não se feriu. O caso também é investigado.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local