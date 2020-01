Três Unidades de Saúde Ficarão Abertas Aos Finais de Semana Para Tratamento

Três unidades de saúde dos bairros ficarão abertas aos finais de semana para que pessoas em tratamento para dengue possam ser medicadas. A informação é da prefeitura de Catanduva, divulgada na noite de ontem, depois que representantes da Secretaria de Saúde percorreram os postos durante à tarde para observar demanda.

De acordo com a pasta, a medida visa garantir o acompanhamento dos pacientes em tratamento e, desta forma, desafogar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Estarão abertas as unidades da Vila Soto e Parque Glória, e também o Centro de Saúde Dr. José Perri, o Postão, onde hoje funciona o Centro de Especialidades Médicas (CEM). O atendimento será das 7 às 17 horas.

Ainda segundo a administração, a escolha desses pontos levou em conta as regiões da cidade mais afetadas pela doença até agora. De segunda a sexta-feira, cada ponto de atendimento voltará à sua rotina.

A decisão leva em conta a evolução dos números da dengue no município e o aumento do movimento na UPA nos sábados e domingos, quando as unidades estão fechadas. Conforme monitoramento da Secretaria de Saúde, dos atendimentos feitos pela UPA no último final de semana, aproximadamente 25% foram de pessoas com suspeita de dengue.

“Com as unidades abertas, esse público terá mais três pontos de atendimento para procurar, à sua livre escolha. Com base nos números, a medida é suficiente para suprir a demanda. Esse modelo, na avaliação dos técnicos do setor, também garante melhor acompanhamento de cada paciente. Não são descartadas outras medidas futuras”, cita.

Em último boletim epidemiológico, divulgado na segunda-feira, Catanduva possui 254 casos de dengue confirmados e mais de 500 ainda em investigação.

Karla Konda

Editora Chefe