PÓS LOCKDOWN: Padre Osvaldo anuncia Plano de Retomada que prevê reabertura gradual e restrições

O prefeito Padre Osvaldo anunciou, na tarde deste sábado, dia 26, o Plano de Retomada das Atividades em Catanduva, após a fase emergencial.

Ao mesmo tempo, foi publicado, no site da Prefeitura de Catanduva, o decreto com as novas regras que passarão a valer na próxima quarta-feira, dia 30 de junho.

De acordo com o Plano de Retomada, na primeira semana haverá reabertura gradual da maioria das atividades com permissão de funcionamento, sem restrições para atividades essenciais.

Poderão voltar à atividade com restrições: comércio em geral, supermercados, escritórios, prestadores de serviços, salões de beleza e barbearias, atividades religiosas, dentre outras atividades previstas no decreto.

Da Reportagem