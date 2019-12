Peneira Fina

Decreto

Saiu no Diário oficial de ontem (10) decreto em que a prefeita dispõe sobre vencimentos do imposto predial e territorial urbano e das taxas de serviços urbanos. Ficam fixadas as seguintes datas de vencimento do Imposto Predial e Territorial Urbano e das Taxas de Serviços Urbanos referente ao ano de 2.020: Os contribuintes poderão recolher os tributos, no valor integral, divididos em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e consecutivas, vencendo a primeira parcela em uma das datas 11 e 12 de fevereiro de 2020.

Reunião

O presidente do PRODEICA, Fabio Rinaldi Manzano convoca os membros do Conselho Diretor do Projeto para Desenvolvimento Industrial de Catanduva – PRODEICA / Conselho Municipal de Desenvolvimento Empresarial nos termos da Lei Municipal nº. 3268/1997, Lei Complementar nº. 827/2016 e Decreto nº 7368/2018, para participar de reunião ordinária a ser realizada no dia 13 de Dezembro de 2019 para seguintes pautas: Aquisição de imóveis no Distrito Industrial IV, Isenção de IPTU referente ao exercício de 2018, isenção de IPTU referente ao exercício de 2019 e assuntos diversos.

Serviços

A SAEC divulgou aos moradores sobre interdição da Rua Rio Preto, entre as Rua 13 de Maio e Ceará, que acontece hoje, das 7 às 11 horas. Na localidade serão executados serviços de substituição de ramal de água. A orientação é que motoristas evitem as imediações enquanto os trabalhos estiverem em andamento.

Na Sessão

Foram convidados para a sessão de ontem (10), o Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, o Deputado Marcos Zerbini e sua esposa Cleuza Ramos Zerbini que explicaram sobre os terrenos, na ocasião a Praça da Prefeitura lotou de pessoas interessadas em acompanhar a sessão para ouvir o Padre Osvaldo, foi instalado até um telão para que o público pudesse acompanhar. Para vereador Onofre Baraldi não é um simples loteamento urbano mais um projeto de empregos.

Maratona

Hoje (11) tem mais uma noite da Maratona Meu Pai é o Papai Noel, acontece as 19h com saída da Rua Paulo Aprigio (em frente supermercado Pereira), Rua XV de Novembro, Rua 7 de Setembro com chegada na Rua Rio de Janeiro, na estação Cultura.

Catiguá

Neste sábado, (14) às 15h a cidade de Catiguá vai ter carreata com o Papai Noel pelas ruas da cidade e a partir das 19h em comemoração a abertura das festividades de natal e também da casa do Papai Noel. A prefeitura de Catiguá ainda preparou uma grande festa da chegada do papai noel com pipoca, algodão-doce e brinquedos infláveis, muita diversão e uma apresentação toda especial do coral dos alunos da EMEF Serafim Sanches regido pela artista e cantora Amanda Neves.

Inovação

O Governador João Doria anuncia hoje (11), no Palácio dos Bandeirantes, parceria entre o Estado de São Paulo e o Google para mapear estradas rurais, criar endereços digitais e códigos postais individualizados para propriedades dos municípios do Estado. A iniciativa, inédita na América Latina, permitirá que moradores dessas localidades tenham acesso a serviços públicos fundamentais, como saúde e segurança. O Vice-presidente Global do Google, Philipp Schindler, participa do anúncio.

Natal

Varejo poderá parcelar em duas vezes o recolhimento do ICMS sobre vendas de Natal. Lojista que optar pelo pagamento parcelado deverá recolher 50% do ICMS até 20 de janeiro e 50% até 20 de fevereiro de 2020, sem juros e multa. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre as vendas de dezembro do setor de varejo poderá ser parcelado em duas vezes pelos contribuintes do Estado de São Paulo. O decreto nº 64.632/2019, assinado pelo governador João Doria, foi publicado no Diário Oficial do Estado em 4/12.

Gasolina

Equipe do Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado que tem como finalidade proteger o consumidor, detectou na última quinta-feira, 5 de dezembro, durante fiscalização de rotina, irregularidades em Rio Preto. Foram verificadas nove bombas de combustíveis e todas estavam irregulares devido à falta de lacre no transdutor, que impede o acesso ao instrumento. Numa delas foi detectado erro contra o consumidor em -300 ml a cada 20 litros abastecidos. O posto com irregularidade terá dez dias para apresentar defesa junto ao instituto. De acordo com a lei federal 9.933/99, as multas podem chegar a R$ 1,5 milhão.