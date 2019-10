Peneira Fina

Reforçando

O vereador Benedito Alexandre Pereira, o Ditinho Muleta, elaborou um requerimento endereçado à prefeita, Marta Maria do Espírito Santos Lopes, solicitando se já foram adotados os planejamentos financeiros necessários e se existe a intenção de usar os valores do duodécimo que serão devolvidos pela Câmara Municipal no final do ano, para honrar o pagamento do cartão alimentação do funcionalismo. A iniciativa surgiu após o vereador ser questionado por diversos servidores municipais, sobre a possibilidade da Prefeitura realizar o pagamento dos valores atrelados à atualização do cartão alimentação, referentes ao dissídio de 2015. “Recentemente fui procurado por diversos funcionários municipais, que me questionaram sobre a real intenção do Executivo em pagar os valores que estão ligados à atualização do cartão alimentação. Em diálogos diretos com os vereadores, a Prefeita havia se comprometido a usar os valores oriundos da “economia” da Câmara para quitar esta pendência com o funcionalismo”.

Creches

Com a situação atual em que se encontram as obras da creche – convênio ainda não renovado, empresa para receber, e o ano praticamente acabando, talvez moradores dos bairros que receberão as duas unidades não terão a oportunidade de matricular seus filhos nessas creches logo no início de 2020, como era previsto.

Economia

Dois projetos que já divulgamos anteriormente foram tema de reunião realizada pela prefeita Marta e os vereadores na tarde de ontem. Um deles é a isenção de água paga pela prefeitura pelo consumo em todos os prédios públicos.

Se passará

Se os projetos passarão pela Casa de Leis é uma outra história. Oito vereadores participaram da reunião. Nenhum falou ainda sobre sua opinião a respeito. Enfermeiro Ari afirmou que pretende ouvir a população e os servidores municipais.

Ordem cronológica

Na semana passada, a prefeitura publicou a quebra de ordem cronológica para efetuar o pagamento ao Instituto de Previdencia dos Municipiários (IPMC), mais uma vez. No mês passado, a administração já tinha efetuado o mesmo procedimento. Ou seja, este mês, a dívida com o instituto não deverá ser paga.

Aumento

O Sindigás informa que suas empresas associadas foram comunicadas pela Petrobras, na tarde de ontem, sobre o aumento no preço do GLP residencial (embalagens de até 13kg) e empresarial (destinado a embalagens acima de 13 kg). O aumento passa a valer a partir de hoje, dia 22 de outubro, nas unidades da petroleira. De acordo com as informações recebidas da Petrobras, o aumento do GLP residencial oscilará entre 4,8% e 5,3%, e o aumento do GLP empresarial entre 2,9% e 3,2%, dependendo do polo de suprimento. A diferença de preço entre o GLP empresarial e o GLP residencial está praticamente igual, o que é um bom sinal para o mercado.

E o vento levou

O telhado do terminal rodoviário foi destaque nesta segunda-feira. Há quem diga que os vídeos gravados durante o temporal pareciam cenas de filmes. Poderíamos dizer que “O vento levou?”.

Danificado

Há um mês aproximadamente a prefeitura contratou uma empresa para trocar telhas no telhado da rodoviária, que segundo a administração, não entrou no pacote de reforma. Numa das chuvas anteriores a de ontem, foi detectada uma infiltração. No mesmo trecho, ontem parte do forro saiu voando.

Mais dinheiro

E é claro que se esse trecho já estava comprometido, o forro recém implantado com o objetivo de reduzir pombos, terá mais um gasto. O de recolocar as peças que se desprenderam. Não foi informado se o material que se despregou, pode ser reutilizado.

PSDB

No último sábado, 19 de outubro, por volta das 15 horas, aconteceu em Catanduva, no Castelinho, localizado na Rua 7 de Fevereiro esquina com a Rua Sergipe, a Convenção da Juventude do PSDB/Catanduva. O evento teve como principal objetivo apresentar os novos membros da executiva da JPSDB e também seus movimentos, filiação de novos membros e projeção do partido no município.

Eleito

Caio Augusto Fordiani foi eleito por aclamação como o novo presidente da Juventude do PSDB de Catanduva, e na oportunidade abordou sobre seu compromisso com a juventude do município, agradeceu o seu padrinho Luis Pereira, as demais autoridades presentes.

