Peneira Fina

Não comparecem

Aproximadamente 17,5% das pacientes que tiveram o exame de mamografia agendados, não comparecem no dia definido. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde. Dados são referentes aos meses de janeiro a setembro deste ano. No total, 2560 mamografias foram agendadas e 450 deixaram de ser realizadas. A Secretaria de Saúde pede a conscientização das mulheres, principalmente levando em consideração fatores agravantes às faltas, como o diagnóstico que é decisivo em caso de tratamento. Além disso, as ausências comprometem a fila de quem aguarda pelo exame. Na cidade, o tempo de espera é de aproximadamente dois meses; apenas casos que demandam urgência têm prioridade no atendimento.

Dados

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), 59.700 casos de câncer de mama foram diagnosticados no Brasil em 2018. Mulheres a partir de 50 anos devem fazer mamografia de rastreamento; as que possuem histórico familiar de câncer de mama devem iniciar aos 40 anos, conforme orientação do profissional de saúde. Na rede municipal, o encaminhamento para mamografia é feito diretamente nas unidades de saúde. Os exames são realizados no Centro de Especialidades Médicas (CEM) e nos prestadores de serviço autorizados pelo Governo do Estado – Hospital Padre Albino e Ambulatório Médico de Especialidades (AME).

Concorrendo

A Saec (Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva) foi indicada à segunda fase do Prêmio Líderes Regionais – Noroeste Paulista 2019, o maior reconhecimento de empresas e líderes nesta região do Estado de São Paulo. A Superintendência concorre à premiação na categoria Práticas Sustentáveis. A posição da autarquia é resultado de manifestação de representantes de Associações Comerciais e Secretários de Desenvolvimento das dez principais cidades da região, além dos membros do Comitê de Gestão do LIDE (Grupo de Líderes Empresariais) e do LIDE Futuro (composto por pessoas físicas). As empresas que tiveram três ou mais indicações foram para a segunda fase.

Etapa

Agora, nessa etapa do processo, está aberta a votação ao público em geral até o dia 22 de outubro. Para votar, basta acessar www.lideriopreto.com.br/premiolide. Os finalistas serão anunciados em 25 de outubro. No ano passado, mais de 13 mil pessoas votaram.As três empresas mais votadas irão para a fase final e uma se consagrará campeã, após escolha individual e sigilosa de cada membro do Comitê de Gestão do LIDE. O anúncio será feito no dia 12 de novembro, em evento que será realizado pelo LIDE em São José do Rio Preto.

Continua

E o papel avisando que a empresa de perícia médica está fechada “por motivo de saúde”, continua no mesmo local e os servidores municipais continuam sem a possibilidade de realizar o atendimento. Quando acaba mesmo o prazo para a empresa se manifestar e regularizar a situação?

Os canudos

E o tema canudos volta a discussão. Agora em nível estadual. Uma lei foi sancionada e deverá ser colocada em prática pelos donos de estabelecimentos comerciais. Para isso terão 120 dias de adequação. Em Catanduva há uma lei que trata sobre o mesmo tema.

Rateio

O Senado aprovou, por unanimidade, o projeto que garante a distribuição a estados e municípios de parte do bônus de assinatura do leilão de campos excedentes do pré-sal. O PL 5.478/2019 já havia sido aprovado na parte da manhã pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Agora o texto terá que passar pela sanção presidencial. O projeto destina 30% do que a União arrecadar no leilão aos entes federados. Estados e Distrito Federal ficarão com 15% — ou R$ 10,9 bilhões, se todos os campos forem leiloados — e municípios receberão os outros 15%. — Nunca aconteceu, na história do Brasil, uma distribuição de recursos do jeito que está sendo feita. Nós temos que ser verdadeiros. Apesar de divergir em muitas coisas, há que se dar o valor a quem começou essa discussão, o ministro [da Economia] Paulo Guedes. Ele erra ao dizer ‘Menos Brasília, mais Brasil’ em vez de ‘Menos União, mais Brasil’ — afirmou o relator, senador Omar Aziz (PSD-AM).

Move Dance

O festival de dança terá início na sexta-feira, dia 18, às 19 horas, e segue até domingo, dia 20, no Teatro Municipal Aniz Pachá. O evento é realizado pela Way Company, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, e reunirá 600 bailarinos de 13 municípios paulistas. Serão 30 grupos que, além de Catanduva, virão de cidades como Jundiaí, São Carlos, Taquaritinga, Ibirá, Barretos, Sertãozinho, Araraquara, Ribeirão Preto, Novo Horizonte, Novais, Pindorama e São José do Rio Preto. Haverá mostra competitiva, batalhas, workshops e a troca de experiências entre os artistas. A competição trará para Catanduva mais de 120 coreografias em modalidades como ballet clássico, jazz, contemporâneo, danças populares, danças urbanas e estilo livre. As apresentações profissionais serão avaliadas por uma bancada de jurados. Um diferencial deste ano é que as aulas serão gratuitas para os inscritos no festival.

Cobrança

O vereador Ditinho Muleta apresentou requerimento no qual pede explicações para a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva sobre uma suposta multa paga pela autarquia para a Receita Federal. O parlamentar pede todas as informações a respeito, o motivo pela multa, o valor pago, dentre outros.

Cartão alimentação

E o tão comentado pagamento do cartão alimentação dos servidores, no dissídio de 2015, também voltou a ser tema de requerimento. Ditinho Muleta quer saber se realmente existe a intenção da prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes em utilizar a devolução do duodécimo da Câmara para efetuar esse pagamento.