Peneira Fina

Vão aguardar

Moradores da região do Santa Paula terão de aguardar mais um tempo para que as obras das galerias pluviais sejam concluídas. A prefeitura rescindiu o contrato com a empresa que realizava o trabalho e, agora, terá de abrir outra licitação. E isso leva um certo tempo. Todo o trâmite burocrático para receber as propostas das participantes, prazos de recursos para enfim, a nova vencedora ser contratada e iniciar os trabalhos. O bairro já viveu situação semelhante na construção da ponte do Córrego das Borboletas, que questionamos a prefeitura sobre como está atualmente.

Falando em ponte

No ano passado, a prefeitura de Catanduva contratou uma especialista para fazer um estudo e identificar se o pontilhão da rua Sete de Setembro e a passarela na mesma rua poderiam ser considerados patrimônio histórico. O tempo passou e nada foi divulgado a respeito.

Com obras

Com as obras de rebaixamento dos trilhos, o projeto da Rumo sepultado, o estudo também foi esquecido. Mas seria importante, a prefeitura divulgar o que a especialista constatou, ou se ainda está sendo realizado.

Double Pack

Os vagões duplos apesar de começarem a passar há um tempo, ainda chamam atenção das pessoas, quer seja em Catanduva ou em cidades vizinhas, como Pindorama. Moradores daquela cidade param para olhar a novidade toda vez que passa.

Multa

A Vigilância Sanitária de Catanduva multou o proprietário de um imóvel por obstruir ou dificultar a nebulização de inseticida por agentes da Equipe Municipal de Combate Aedes para evitar a transmissão de dengue em locais com casos positivos de dengue. O valor da multa: R$ 795,90.

Assistência social

Membros efetivos da mesa diretora do Conselho Municipal de Assistencia Social foram convocados a participarem da reunião ordinária que será realizada no dia 23 de agosto, as 8h na sede da secretaria, rua Natal, 220.

Tomada de preços

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva abriu licitação na modalidade tomada de preços para a contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de assistência técnica nos geradores de energia elétrica. A abertura das propostas será realizada no dia 06 de setembro, as 9h30. O edital pode ser visto no site http://www.saec.sp.gov.br/site/

Comemorou

Wilson Paraná comemorou a divulgação feita pela deputada Beth Sahão de emendas destinando recursos para Catanduva e destacou seus trabalhos em prol da drenagem e pavimentação do pátio e estacionamento do IMES FAFICA e também para a construção de um trevo ou rotatória de entrada dos bairros Pedro Nechar, Pedro Boso e Manoel Vilarinho. “Todas as destinações são relevantes, mas gostaria de destacar duas, que foram as que eu fiz um trabalho, no qual solicitei que fosse realizado um projeto para essa rotatória e o DER colocou como uma de suas prioridades e agora veio a calhar, com você mandando esse recurso e no IMES eu também pedi um projeto para drenagem e pavimentação do pátio e estacionamento, e agora você mandou o recurso. Chego a arrepiar, pois estamos trabalhando em sintonia”

Interrupção

A Saec comunica os moradores sobre interrupção no abastecimento de água nesta quinta-feira, dia 22, das 8 às 12 horas. Serão atingidos os bairros: Eldorado, Solo Sagrado II e Bom Pastor (na parte baixa da avenida Monsenhor Albino). Na ocasião, a Unidade Captação (UC 4), que abastece essa região da cidade, será desligada para manutenção preventiva.

Projeto

A Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento (CFOP), iniciará nas próximas semanas a análise do Projeto de Lei 538/2018, do deputado Edmir Chedid (DEM), que prevê a punição administrativa para quem divulgar e/ou compartilhar, por qualquer meio, notícias falsas (fake news). A matéria tramita em regime de urgência. A iniciativa, que recebeu o parecer favorável das comissões de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDD), proíbe em nível estadual a divulgação e/ou o compartilhamento de notícias ou informações sabidamente falsas e prejudicialmente incompletas, que alterem, corrompam ou distorçam a verdade. “Não podemos aceitar esta situação”.

Tributária

A Comissão Especial que analisa a Reforma Tributária (PEC 45/2019) aprovou requerimento do deputado Léo Moraes (Podemos) para realização de audiência pública com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes. A sugestão foi acatada pelo colegiado na tarde desta terça (20). A data da audiência ainda será marcada pela Comissão. Autor do requerimento, o deputado Léo Moraes diz que a vinda do ministro Paulo Guedes à Câmara “é fundamental” para prestar esclarecimentos sobre o sistema tributário brasileiro.”Quero que o ministro possa vir à comissão e esclarecer as reais necessidades, objetivos da reforma tributária e mostrar quais são os planos do governo para o melhor uso dos tributos arrecadados”, diz o deputado.

Também foram convidados para audiência pública representantes da Confederação Nacional da Indústria – CNI, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o secretário de Estado de Finanças de Rondônia, e o jornalista econômico Carlos Alberto Sardenberg.

