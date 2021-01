PENEIRA FINA 31/12/2020

POSSE RESTRITA

Depois de tudo pronto, teatro enfeitado, ternos alugados, sapatos engraxados e vestidos de “primeiro aluguel” já entregues pela locadora, eis que “avermelhou tudo”! A cerimônia de posse do prefeito, vice e vereadores foi mudada para a Câmara Municipal às pressas, o cerimonial será restrito somente para os eleitos e para imprensa devidamente credenciada. Parentes, amigos e simpatizantes dos eleitos terão de assistir de casa pelo site da Câmara ou na transmissão ao vivo pela Vox FM em 101,3 MHz.

FORMA ESTRANHA

Ficou meio “estranha” a forma que a prefeita decidiu cancelar a posse que seria no Teatro Municipal. Na verdade ela teria autorizado para fins de transmissão com alguns “senões” mas a direção da Casa de Leis achou mais viável fazer onde já existe a estrutura pronta. A prefeitura protocolou na Câmara uma revogação dos pedidos feitos anteriormente culminando em uma providência por parte da atual presidência.

DO PRESIDENTE LUÍS PEREIRA

“Foi protocolizado hoje (30) de manhã aqui na Câmara Municipal, o cancelamento da autorização que já havia sido feito em dias anteriores quando nós estamos na faixa permissiva e nós tivemos que tomar medidas urgentes; Então preparamos aqui a nossa Arena política que é o plenário da Câmara Municipal e vai ser feito aqui mesmo; Terminamos preparativos, enfeitamos com a participação de vários vereadores eleitos que vieram aqui e também colaboraram; Portanto, na sede da Casa de leis de Catanduva no dia 1º de Janeiro, às 18 horas, teremos cerimônia de posse dos eleitos; Este rito é obrigatório e faz parte das formalidades para as pessoas ocuparem seus cargos; Existe a inscrição, a eleição, a diplomação e ela culmina com a posse dos eleitos, é o que faz parte regimental tanto na Lei Orgânica, quanto no regimento interno da Câmara e nós vamos cumprir essa tarefa e a formalidade será aqui no plenário da Câmara Municipal”, disse o presidente Luís Pereira.

TESOUREIRO

Estranho também o presidente da Câmara devolver o duodécimo economizado para o tesoureiro da administração. Pelo visto, a prefeita Marta deveria estar muito ocupada e não recebeu o presidente Luís Pereira.

EXONERADO

Divulgamos na edição de ontem que 31 dos 32 cargos que a Justiça considerou inconstitucionais e determinou a demissão dos ocupantes tiveram as exonerações publicadas no Diário Oficial. O único cargo faltante nessa lista foi o de coordenador de informática, mas a exoneração já havia acontecido antes, a pedido do próprio servidor comissionado.

EROSÃO NA VIA

Recebemos a reclamação de um transeunte da Rua Dr. Cervantes Ângulo, altura do 340, no Jardim Primavera de que no local, bem no meio da rua, existe uma erosão provocando acidentes e danificando veículos. O leitor disse que parou e colocou alguns “galhos de árvores” para sinalizar. Até o fechamento desta edição não tivemos a solução para o caso, mas estaremos cobrando a secretaria de obras para que solucione o problema.

DO VEREADOR WILSON PARANÁ

“Em meu último ato oficial como vereador deste mandato, protocolizei um projeto de lei que: Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exame laboratorial de COVID-19 para toda pessoa que vier a óbito no município de Catanduva. Este projeto tem como objetivo: aliviar o sofrimento da família que vier a perder seu ente querido durante a pandemia e que tenham a certeza qual foi a causa do falecimento, para assim poderem realizar o velório de forma adequada e digna” assina Wilson Paraná.

CONCLAVE MUNICIPAL

Seria hilário, mas útil nos dias de hoje uma chaminé na Câmara Municipal para as pessoas saibam do lado de fora a hora que for escolhido o novo presidente da casa. O povo lá de fora ouviria: “Habemus praeses” (Temos um presidente). A cadeira está disputadíssima, temos uma vereadora que até ser eleita nem imaginava que a Câmara era separada da prefeitura já desejando a posição. Pelo jeito será “a versão nova de uma velha história, pois, há dois e quatro anos a “caixa de surpresa” foi aberta e esta pelo jeito é no mínimo uma “sacolinha surpresa” das festas, ninguém sabe o que vai encontrar.

FALTA SERINGAS

Enquanto o Governo Federal tem dificuldades em saber a quantidade de pessoas a serem vacinadas no Brasil e quantas seringas e agulhas comprar, o Governo do Estado de São Paulo adquiriu neste ano 71 milhões de seringas e agulhas para aplicação da vacina contra Covid-19 durante a campanha prevista para começar em 25 de janeiro. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) dividiu as compras em 27 pregões, realizados entre 18 e 23 de dezembro, e o pregão previa a aquisição de unidades de seringas de 1 e de 3 ml e três tipos de agulhas.

MAIS SERINGAS

A estratégia fracionada teve o objetivo de garantir estoques para aplicação de vacinas na população, de acordo com o cronograma e públicos prioritários previstos pelo Plano Estadual de Imunização (PEI) de São Paulo. Os insumos serão entregues no decorrer do primeiro semestre do próximo ano. Em 2021, a pasta dará continuidade aos trâmites de aquisição para totalizar os 100 milhões de insumos.

PREPARAR A VACINAÇÃO

O Governo de São Paulo já havia adquirido em outra compra, neste segundo semestre, 21 milhões de seringas e agulhas para as vacinações de rotina do ano, contando com uma reserva estratégica de 11 milhões para a imunização do novo coronavírus. Estes insumos já foram distribuídos para os 27 Grupos de Vigilância Epidemiológica localizados em todas as regiões. “Estamos preparados para a vacinação contra Covid-19 com todo o planejamento logístico e de insumos. O nosso programa de imunização tem expertise de mais de cinco décadas, prezando sempre para a proteção e segurança da população, destacou Jean Gorinchteyn, Secretário de Estado da Saúde.