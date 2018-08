PENEIRA FINA 31-08-2018

Grupo formado

Durante a inauguração da creche do Jardim Belém, não faltaram elogios para Catanduva e os representantes que aqui atuam. O secretário de Educação do Estado, João Cury Neto, reforçou o empenho de Julinho Ramos à frente da CISE, do prefeito Afonso Macchione Neto e do trabalho que a dirigente de ensino Luciana Bianchin Lopes Pereira tem realizado na Diretoria Regional de Ensino.

Primeira infância

Num discurso de mais de 30 minutos, o secretário reforçou a importância de investimentos na primeira infância – crianças de zero a seis anos – e garantiu que o Estado também precisa participar nesta fase para não ter de arcar com problemas futuros. Afirmou que é nesta fase que a criança absorve exemplos bons e ruins e, se bem tratada desde pequena, quando entra para a fase escolar mais avançada é uma criança muito melhor educada.

Em tom político

Ex-prefeito de Botucatu, João Cury Neto, relembrou o período em que estava à frente da administração municipal da cidade, citou dificuldades enfrentas pelos municípios e, em tom bastante político citou que para que “as coisas funcionem é preciso ter iniciativa”. “Apenas 30% das crianças de zero a seis anos estão nas creches. Isso tinha de parar o país. Se todo mundo sabe que investir na primeira infância é o segredo. Depois quere tentar consertar e não conserta mais. O futuro é agora. Tem de parar com discurso. Todo mundo falando que educação é prioridade, não tem um que não diz. Eu acredito, mas qual é a diferença entre um e outro? É quem sai do discurso para prática e aqui temos a prova do que dá para fazer”.

Síndrome Gabriela

Citando um clássico de Jorge Amado, com música interpretada por Gal Costa, Cury Neto, criticou a acomodação na área da Educação e justificou Luciana Bianchin Lopes Pereira na Diretoria de Ensino. “A Lu veio para dar uma oxigenada, dar uma nova dinâmica, não temos tempo a perder, não podemos dizer que não conseguimos fazer porque sempre foi assim. A pior coisa que podemos ter na educação são pessoas acomodadas, pessoas conformadas, o inconformismo é que nos move. Não dá para olhar para as coisas e dizer: ah, é assim mesmo. Ou aceitar aquelas pessoas resistentes a mudanças e tem muito disso. Por que a gente não faz diferente? Ah por que sempre foi assim. Aquela síndrome Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer, assim Gabriela”.

Saec

O Tribunal de Contas do Estado aprovou a prestação das contas da Supe­rintendência de Água e Esgoto de Catanduva no início do mês. O resultado da avaliação foi publicado recentemente no Diário Oficial do Estado.

Reforma da UPA

O contrato para empresa realizar reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) foi publicado ontem no Diário Oficial do Estado. A Ellispe Projetos e Construções Ltda será a responsável pelo trabalho. A licitação foi finalizada no valor de R$ 125,8 mil.

Sancionado

O prefeito de Catanduva, Afonso Macchione Neto, sancionou lei aprovada pela Câmara sobre o parcelamento de dívidas com uma empresa de Ariranha. Na Lei foram parcelados cerca de R$ 385,5 mil em 24 meses. Cada parcela no valor de R$ 16 mil.

Vai repercutir

O prefeito Afonso Macchione Neto afirmou que pretende verificar na Justiça o que é possível ser feito no caso da Câmara não ter aprovado o projeto de lei complementar que reajusta IPTU de novos loteamentos. Macchione disse ainda que a arrecadação com o imposto dos locais mencionados ajudaria, inclusive na possibilidade de pagamento do dissídio dos servidores, que os parlamentares cobram. “E eles estão certos em cobrar. Porque é direito dos servidores receberem. Mas com essa atitude eles favoreceram somente os loteadores”.

Oficialmente inaugurado

O vereador e candidato ao cargo de deputado federal, Cidimar Porto (MDB) inaugurou ontem o comitê de campanha com a presença de li­deranças de seu partido. A partir de agora, os eleitores tem mais um local para ir, caso queiram conhecer propostas do candidato. O comitê do postulante a Câmara Federal fica no início da rua Brasil. Outros candidatos de Catanduva também podem enviar informações ao Jornal O Regional sobre as atividades de campanhas, inclusive as inaugurações de seus comitês.

Precatórios

O presidente da Câmara, Aristides Jacinto Bruschi, Enfermeiro Ari ela­borou requerimento questionando o Poder Executivo sobre os precatórios do município. O parlamentar quer saber quais precatórios estão programados para 2018, quantos foram pagos e para quem foram pagos.

Jogo Macabro

O médico e deputado federal Sinval Malheiros protocolou na Câmara Federal Requerimento de Informação ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, para saber quais medidas estão sendo tomadas no combater ao mais novo “jogo macabro” propagado pelas redes sociais no Brasil: o “Desafio da boneca Momo”. Segundo Malheiros, assassinos estão induzindo crianças e adolescentes ao suicídio através de um desafio que leva a pessoa ao sufocamento. Este desafio tem circulado no aplicativo de mensagens WhatsApp. No Recife, o jogo já fez uma morte: uma criança de 9 anos foi encontrada pelos pais enforcada em uma árvore por um fio, no quintal de sua casa, localizada no bairro do Cordeiro, Zona Oeste da cidade.

