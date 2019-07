PENEIRA FINA – 31/07/2019

Começa hoje

O serviço de transporte coletivo de passageiros de Catanduva passa a ser feito pela Auto Viação Suzano, a partir desta quarta-feira. O atendimento terá início às 5 horas, mantendo-se a tarifa, itinerários e horários da Via Sol. As atividades serão supervisionadas pela equipe da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU).Os usuários podem adquirir passes da nova concessionária em guichê do Terminal Urbano ou diretamente nos ônibus. Passageiros com isenção devem apresentar o mesmo cartão de transporte, junto a documento pessoal com foto. Pessoas com mais de 65 anos podem apresentar só o documento pessoal para ter direito à gratuidade.

Desconto

Estudantes e funcionários públicos devem mostrar atestado escolar e de trabalho no guichê da empresa, junto a documento pessoal, para garantir o desconto previsto em lei. Já os empresários devem fazer a solicitação do vale-transporte pelo telefone (18) 3638-4228 ou pelo e-mail atendimento.birigui@autoviacaosuzano.com.br.

170 MIL

De acordo com a STU, a operação em Catanduva envolverá 20 ônibus da empresa para atender as 12 linhas existentes, mais as 4 extensões, e cumprir as cerca de 170 mil viagens registradas mensalmente no sistema de transporte público.

Créditos

A Prefeitura de Catanduva orienta que os créditos remanescentes nos cartões da Via Sol não poderão ser utilizados nos ônibus da Auto Viação Suzano. Concluído seu contrato nesta terça-feira, dia 30, a empresa que está deixando o serviço deverá contabilizar os valores pendentes e definir a política de devolução aos usuários.

Pagamento

O presidente da Associação Mahatma Gandhi informou ontem que a Prefeitura de Catanduva efetuou o pagamento dos R$ 500 mil que o Conselho de Saúde tinha deliberado e mais outros R$ 300 mil nos quais comprovaram as despesas. Ainda conforme Pastor outro R$ 1 milhão já foram comprovados gastos.

Transitado e Julgado

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) publicou no Diário Oficial do Estado, na edição de ontem, processos que já transitados e julgados. Dentre eles esta Prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Catanduva ao Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Ghandi, no valor de R$8.428.507,44, exercício de 2010. Outro foi a Admissão de pessoal, por tempo determinado, realizada pela Prefeitura Municipal de Catanduva, no exercício de 2015.

Jardinagem

A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes publicou fotos sobre o curso de jardinagem realizado para os integrantes do Frente Cidadã. “Hoje começou o ciclo de aula prática do curso de jardinagem voltado a integrantes do Frente Cidadã. Além de oportunidade de uma renda no programa, os participantes aprendem técnicas da profissão para futuras experiências no mercado de trabalho. A cidade também ganha com os serviços que resultam das atividades nos canteiros”.

Equiparação

Em Catiguá, prefeitura já sancionou leis que equiparam os salários dos agentes comunitários a legislação federal, com piso maior do que do ano passado. Em Catanduva vereadores questionaram o Executivo a respeito. Já houve aqui essa mudança?

Ranking

O presidente da Câmara Luis Pereira justificou os gastos da Câmara em 2018 e o valor per capita de R$ 91,09. Afirmou que o TCE não desconsiderou as devoluções feitas ao Executivo no final do ano e no início deste, mas em economia do ano passado. A posição de 52º no ranking foi obtida depois de pesquisa feita por O Regional comparando todos os valores dos 645 municípios. Considerando números por quantidade de moradores, muitas cidades menores possui um valor per capita superior ao de Catanduva. Por isso, optamos por analisar todas as cidades pelo valor total de despesas.

EM análise

Está em análise na Comissão de Educação (CE) o PL 3.984/2019, do senador Irajá (PSD-TO), que possibilita a dedução integral dos pagamentos de despesas com educação do contribuinte, e de seus dependentes, da base de cálculo do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF). Na justificativa, Irajá lembra que atualmente a lei (13.149, de 2015) determina um limite de R$ 3.561,50 na dedutibilidade das despesas com educação no IRPF. “Reputamos desnecessário o limite de gastos dedutíveis com educação dada a relevância do dispêndio, não apenas para o estudante, mas principalmente para o país. As despesas com educação não podem ter limite legal de dedução no Imposto de Renda, sob pena de prejudicar aqueles que investem na própria educação e na de seus dependentes”, defende o senador.

Da Redação