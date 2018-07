PENEIRA FINA 31-07-2018

Candidaturas

Começam a serem definidas as candidaturas para a eleição deste ano. Em Catanduva quatro candidatos já tem o nome inserido nas atas de convenções publicadas no site do TRE-SP. A novidade, por enquanto, segue com a candidatura de Cidimar Porto, vereador de Catanduva pelo segundo mandato e que participará do pleito buscando o cargo de deputado federal. Até o dia 05 de agosto, todas as candidaturas devem estar definidas em convenções realizadas pelos partidos. Esse é o prazo aplicado pelo Calendário Eleitoral deste ano. Dentre os partidos que já realizaram suas convenções estão: MDB, Podemos, Solidariedade, PSDB, PT, PV, NOVO, PSTU, Patriota, PROS, PCB, PDT, PPS, PP, PSD,PR, AVANTE, Psol, PHS, PPL.

FEDERAL

O médico e deputado federal Sinval Malheiros (Podemos) também teve seu nome aprovado para disputar a reeleição ao Congresso Nacional. A convenção da sigla foi realizada no dia 22 de julho, na Assembleia Legislativa de São Paulo. O partido de Malheiros fará coligação com o PSB, e apoiará a candidatura de Márcio França ao governo do Estado. O Podemos lancará 75 candidatos a deputado federal e 137 candidatos a deputado estadual. Além de Mario Covas Neto ao cargo de Senador.

ESTADUAL

Além de Beth Sahão, outro nome já conhecido na Assembleia Legislativa foi confirmado em convenção: Marco Vinholi do PSDB. A reunião partidária foi realizada também no último sábado e confirmou João Dória como candidato ao governo de São Paulo , para o senado Mara Gabrilli, numa coligação que deve reunir os partidos – PSDB, DEM, PRB,PP e PTC. “Hoje tive meu nome aprovado para a candidatura de Deputado Estadual nas eleições de outubro. Decidi encarar essa disputa por entender que com o pouco tempo de trabalho que tive ( assumi no ano passado ) pude demonstrar de forma clara minhas posições e ser protagonista de importantes temas do nosso estado, contribuindo de forma contundente para a sociedade. Pude ser o relator do orçamento, das contas do Governador, aprovei 3 leis de minha autoria, relatei 2 CPIs e membro de mais 1, foram 5 comissões e diversas frentes parlamentares, além de me tornar líder do maior partido da casa, o PSDB o qual tenho muito orgulho de defender”.

Agora de outro lado

Cidimar Porto um dos nomes de maior apoio ao governo de Afonso Macchione Neto agora será “concorrente” do prefeito. Pelo menos do que trata a campanha política desse ano. Isso porque Macchione já declarou que pretende trabalhar “incansavelmente” para eleger Márcio França governador, enquanto que seu fiel escudeiro estará ao lado de Skaf na disputa pela cadeira do Executivo estadual.

Estava presente

Na visita do governador Márcio França, dias atrás, Cidimar Porto estava presente. Chegou a andar próximo e cumprimentar França, assim como outras lideranças do PSB, como Orlando Bolçone e Waldomiro Lopes.

Calendário

A partir de seis de agosto todos os veículos de comunicação devem estar atentos as regras eleitorais. Consta no calendário “Data a partir da qual é vedado: Transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou de qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados, veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, seus órgãos ou representantes. dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação. Veicular ou divulgar, mesmo que dissimuladamente, filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou partido político, exceto programas jornalísticos ou debates políticos. Divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando preexistente, inclusive se coincidente com o nome do candidato ou com a variação nominal por ele adotada. Sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato.

Enfim ficou pronta

E os catanduvenses comemoraram o término das obras na ponte da avenida Engenheiro José Nelson Machado. A prefeitura antecipou a abertura da via, já que a previsão era de que a liberação do trânsito fosse ocorrer ontem ou hoje.

Críticas

A canalização do rio São Domingos, obra que a Prefeitura pretende fazer e abriu licitação para isso, tem recebido críticas por meio das redes sociais. Para alguns catanduvenses, os recursos utilizados para a obra antienchente poderiam ser utilizados em outras situações consideradas mais importantes ao município.

Relator

De autoria do parlamentar Lúcio Vale (PR – PA), presidente do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados, o PL altera o Estatuto do Idoso, instituindo dispositivos legais que imponham obrigatoriedade de condutas e programas ao Estado e à sociedade que beneficiem a população idosa. Em seu relatório, favorável ao Projeto, Sinval Malheiros, relator do projeto, também apresentou emenda em favor de representantes da Terceira Idade “Apresentamos uma sugestão à proposição: é preciso proporcionar maior integração da comunidade idosa com os recursos tecnológicos, como forma de ampliar sua participação nas mais diversas situações cotidianas da vida”, explica Malheiros. “Oportunizar à terceira idade conhecimentos tecnológicos proporcionará a sua integração ao mundo digital das redes sociais, uma forma de se reestabelecer antigos relacionamentos e criar novos”, avalia o médico e deputado.

Da Redação