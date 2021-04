PENEIRA FINA 31/03/2021

IDOSOS DE 68 ANOS DEVERÃO SE VACINAR

A Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva comunica que estará antecipando a partir de hoje (31), a vacinação em idosos para 68 anos. Os idosos acima desta idade que ainda não foram imunizados deverão comparecer normalmente a um ponto de vacinação. São quatro postos de vacinação: Secretaria Municipal de Saúde na Rua Pará n. 255, Centro Dia do Idoso na Rua recife n. 1475, Cras Bom Pastor na Avenida Pastor Jose Dutra de Moraes n. 99 e pelo Drive-thru na Avenida Mogi das Cruzes, no Aeroporto, ao lado do bebedouro da Saec. Os idosos devem comparecer aos postos de vacinação portando RG ou qualquer outro documento com foto que comprove sua idade. O horário de vacinação é das 8 às 17 horas.

ÔNIBUS EM QUESTÃO

Os vereadores discutiram na sessão de ontem (30) sobre os valores dos repasses financeiros da prefeitura para empresa Suzano durante a pandemia. A qualidade do serviço prestado em Catanduva fica “aquém” ao valor pago pelo usuário e ainda recebendo “recursos generosos” da prefeitura que tem subsidiado o serviço.

RECANTO NOSSO LAR

A prefeitura Municipal de Catanduva reafirmou a parceria com a Associação Recanto Nosso Lar. Com isso, na manha de ontem (30) o Prefeito assinou o repasse de R$ 233,5 mil à entidade que cuida de idosas com Alzheimer. Os repasses são geridos pela Assistência Social que cuida dos trâmites para destinação da verba, distribuída em 12 meses. Os recursos serão revertidos ao atendimento e manutenção desse importante serviço.

COMPUTADOR PARA PROFESSORES

Os profissionais do quadro do magistério da rede estadual de São Paulo têm até hoje quarta-feira (31) para confirmar participação no programa Computador do Professor (Professor Conectado). A ação libera até R$ 2 mil para a compra de desktops, notebooks ou tablets, via adesão no site da Secretaria Escolar Digital (SED). O subsídio é válido para algumas categorias. Entre elas, professor com carga horária atribuída para ministrar aulas ou classes, professor coordenador, titular de cargo ou que exerça função de diretor de escola, vice-diretor de escola, supervisor de ensino ou dirigente regional; atuantes em projetos e programas educacionais da Secretaria da Educação; ou, estar designado para atuar no Centro de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP).

PALANQUE CARO

Os vereadores de Catanduva, em sua maioria, não aceitaram fazer sessões remotas por conta da pandemia. Esta foi à informação dada pelo presidente da Casa de Leis em nota publicada nesta coluna. Acontece que fora do plenário, os nobres edis não teriam tanta estrutura para gravar vídeos e divulgar seus trabalhos. Enquanto não houver complicações pela Covid-19, “muito que bem”, se houver casos da doença, “o palanque acaba ficando caro”.

PARTICIPAÇÃO POPULAR NO ORÇAMENTO

DO ESTADO

Está disponível no site www.audienciasdoorcamento.sp.gov.br acesso ao cidadão para formular sugestões na Audiência Pública Eletrônica para elaboração da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do próximo ano. A participação começou no último sábado (27) e segue até 11 de abril, apenas pelo meio eletrônico por conta da pandemia do novo coronavírus. A Audiência Pública da LDO realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão, oferece oportunidade ao cidadão indicar o que ele considera prioridade nos investimentos do Estado. Pelo segundo ano, a audiência é realizada no meio eletrônico, em virtude da pandemia do novo coronavírus.

UBS 12H POR DIA

O Projeto de Lei 1019/21 obriga os municípios a manter as unidades básicas de saúde (UBSs) funcionado 12 horas por dia, todos os dias, até que o Brasil atinja a meta de imunização da população contra o coronavírus, causador da Covid-19. O texto, que tramita na Câmara dos Deputados, exige ainda que ao menos uma UBS por município funcione 24 horas por dia.

DO AUTOR DO PROJETO

“Essa medida, aliada a uma maior oferta de vacinas, aliviará todo nosso sistema de saúde, que hoje se encontra em estado de colapso”, argumenta o autor, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Jr. (PP-RJ). “A vacinação em massa da população é a única medida que no momento pode diminuir significativamente os índices de transmissão do novo coronavirus, e assim, ter um impacto significativo na redução do número de mortes”, acrescenta.

Perspectivas

O Prefeito Osvaldo acompanhou os serviços de medição em andamento na Avenida Alberto Dotti, no Distrito Industrial IV. A atual fase consiste no levantamento topográfico do trecho, condição que antecede melhorias no trecho. O serviço é liderado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços. Com boas perspectivas, Padre Osvaldo cogita recapear a via, já que o asfalto está deteriorado em toda sua extensão.

Obras

O Chefe do Executivo, Prefeito Osvaldo reuniu os secretários de Obras e de Trânsito, Marcos Coelho e Maria Cristina Machado, respectivamente, para revisão do projeto em execução que visa a extensão do canteiro central. O objetivo é que a obra atenda as necessidades de logística e funcionalidade, inclusive com área para manobras e contorno, levando em conta o volume de veículos, inclusive de caminhões, que usam a via para entrar na cidade. A atenção à demanda atende inclusive empresários que têm seus negócios nessa área. É o caso do empresário Luciano Bugatti, que tem um posto de combustível na redondeza e acompanhou a equipe para indicar as reais condições de tráfego no local.

MANUTENÇÃO EM ÁREA NO TARRAF II

Parceria que deu certo! O Mutirão da Limpeza Urbana ganhou mais do que o reforço popular. O Prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa recebeu, no gabinete, o Padre Renan Larocca, da Paróquia São Benedito, no Tarraf II. Juntos, eles assinaram a documentação necessária para formalizar a adoção da área verde, ao lado da Igreja, visando sua manutenção e cuidados pelos próprios fieis. Em recente ação, a comunidade do bairro se uniu para a limpeza da área. Com o termo devidamente assinado, o grupo se torna responsável pelos cuidados no espaço, garantindo a missão de uma cidade mais limpa, humana e melhor para se viver.