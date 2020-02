PENEIRA FINA – 31/01/2020

Resultados

A Sessão Plenária do Conselho Superior do Ministério Público julgou diversos procedimentos de investigação abertos em Catanduva. Dentre eles, que envolvem o prefeito Afonso Macchione Neto, o Partido dos Trabalhadores, o ex-prefeito Geraldo Vinholi, por improbidade administrativa. O teor dos procedimentos não foi divulgado, apenas o resultado como recurso desprovido. Em pesquisa consta que os procedimentos estão sob sigilo. Há também sobre habitação e urbanismo, com tema infraestrutura urbana, que teve o arquivamento homologado, outro inquérito que investigava improbidade que relaciona empresa e Macchione e Vinholi, também arquivado e mais um também com homologação de arquivamento que envolvia, Macchione, o secretario de desenvolvimento Fabio Manzano, Ace, uma construtora e a vice prefeita Marta.

Novo boletim

E o novo boletim epidemiológico da dengue o número de casos confirmados da doença quase dobra em dois dias. Agora já são 440 diagnosticados com a doença e outros 1043 ainda em investigação. O mais assustador é o número de mortes suspeitas. Que só nesse início do ano, são quatro.

Janeiro não acaba

E olha, até que enfim, hoje é dia 31 de janeiro, mas poderíamos dizer que seria o dia 85 do mês. Parecia não ter fim. É um mês de tantos compromissos para os contribuintes, que os dias foram intermináveis.

Rota Caipira

E Catanduva foi inserida em uma rota do turismo regional. A Rota Caipira, que inclui Rio Preto e outras cidades da região. A cidade também está inserida no Mapa de Turismo Nacional, como a região turística Caminhos do São Domingos. O que efetivamente essas duas coisas trazem para a cidade, precisamos aguardar e ver os próximos procedimentos.

Nebulização

Enfim, o veneno que mata o tal do aedes e que não gera outros problemas de saúde aos moradores foi distribuído. Demorou mais chegou. E em tão boa hora. Quem sabe assim, pelo menos nesses mosquitos que já vivem rodeando onde quer que a gente esteja, o veneno faça efeito.

Atenção

Mais se engana aqueles que pensam que a nebulização retira completamente o risco de uma proliferação da dengue. As larvas lá depositadas naquela aguinha parada no ralo do banheiro que não se usa constantemente, não morrem. É preciso outros cuidados.

No recinto

O vereador Ditinho Muleta esteve ontem no Recinto de Exposições. “Estive hoje pela manhã, visitando o recinto de exposições, onde está instalada a Secretaria do Meio Ambiente, e verifiquei várias poças de água parada nos veículos que ali estão depositados. Constatei água parada tanto na parte externa, como na parte interna dos veículos. Já estou solicitando junto a Secretaria de Trânsito, que é responsável pelo local, as devidas providências”.

Pergunta

Porque teria tantos veículos parados dentro do recinto de exposições?

Visitação

O secretário de saúde, Ronaldo Carlos Gonçalves Junior, saiu as ruas ontem nos locais em que foram realizadas as primeiras nebulizações. Depois também foi na unidade de pronto atendimento verificar a demanda. Registrado!

Orelha vermelha

Sabe aquela expressão usada quando a orelha fica vermelha? “Estão falando de você?”, se fosse realmente verdade isso, o secretário já teria duas pimentas em lugar de orelhas…

PEC

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 213/19 acrescenta a ação popular à lista dos mecanismos de participação direta na democracia. Trata-se de um meio processual a que tem direito qualquer cidadão que deseje questionar judicialmente a validade de atos que considera lesivos ao patrimônio público. Atualmente, conforme o texto constitucional, a soberania popular deve ser exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto por meio de plebiscito, referendo e iniciativa popular. A proposta, do deputado Subtenente Gonzaga (PDT-MG), tramita na Câmara dos Deputados. Ele argumenta que a ação popular é uma alternativa eficaz para a proteção de bens de uso comum da população. Segundo o parlamentar, a medida permitirá “ao povo, de forma direta, exercer a função fiscalizatória do Poder Público”. Inicialmente, a PEC será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania quanto a seus aspectos constitucionais e jurídicos. Se admitida, será examinada por uma comissão especial a ser criada e votada em dois turnos pelo Plenário da Câmara.

Redução

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/19 reduz de 44 para 36 horas a jornada semanal do trabalhador brasileiro. A redução terá prazo de dez anos para se concretizar. O texto, do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), tramita na Câmara dos Deputados. Com a medida, o parlamentar espera atacar o desemprego no País. “Em vários países, a redução da jornada de trabalho sem redução salarial tem sido discutida como um dos instrumentos para preservar e criar empregos de qualidade e possibilitar a construção de boas condições de vida”, afirma.

Da Redação