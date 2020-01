PENEIRA FINA – 30/12/2020

Cidades do interior

Quem acha que somente Catanduva tem vivenciado uma epidemia de dengue está enganado. Cidades como Votuporanga já registraram mais de 800 casos confirmados da doença. Por lá, até mesmo um aspirador tem sido utilizado para sugar os mosquitos. Em Olímpia, apesar dos índices não estarem assustadores como os daqui, a Secretaria de Saúde lançou uma campanha que irá premiar os moradores. Aqueles que tiverem “em dia” como a limpeza e sem focos do mosquito, concorrerão a prêmios como eletroeletrônicos e eletrodomésticos.

Veneno

Informações dão conta de que o veneno para a nebulização costal chega em Catanduva ainda hoje e será entregue à Sucen. A Secretaria de Saúde afirma que também foi comunicada sobre a chegada e aguarda para iniciar os trabalhos em áreas que tenham casos registrados da doença.

Em São Paulo

O Presidente da Câmara Municipal de Catanduva, Luis Pereira, esteve na Capital Paulista, na terça-feira, 28 de janeiro, em reunião com José Henrique Germann Ferreira, Secretário de Saúde do Estado de São Paulo e Marco Vinholi, Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo para falar sobre dengue. “Durante o encontro, o parlamentar expôs a situação preocupante que Catanduva vem enfrentando e solicitou ajuda do Governo Estadual, para que o município consiga passar por mais esta epidemia sem deixar sequelas aos seus munícipes. Em resposta, os secretários afirmaram que a dengue está sendo um problema em todo Estado de São Paulo, mas que iriam estudar uma forma de ajudar Catanduva, pois o município, no passado, já havia enfrentado um forte epidemia semelhante”, informou a assessoria de comunicação do Legislativo.

Sugestões

O presidente da Câmara afirmou ainda que já agendou uma reunião com o prefeito Afonso Macchione Neto, nesta semana, para apresentar suas propostas de como auxiliar no combate a doença.

Denúncias

Denúncias sobre dengue podem ser feitas diretamente no telefone da Equipe de Combate Ao Aedes Aegyti (Emcaa), pelo número: (17) 3531-9200.

100 mil

A Deputada estadual Beth Sahão recebeu no início da tarde de ontem a prefeita Vera Vallejo e o vereador João Basaglia (MACUCO) de Catiguá. O encontro serviu para discutirem melhorias do município e também para assinar o convênio parlamentar de R$100 mil. “Essa emenda parlamentar, servirá para recapeamento de ruas de nossa cidade, mais uma grande conquista para a população”, disse a prefeita.

Toldos

O vereador Benedito Alexandre Pereira, o Ditinho Muleta, elaborou um requerimento endereçado ao prefeito, Afonso Macchione Neto, solicitando informações a respeito da situação dos toldos e de toda a estrutura da fachada do Mercado Municipal.

Toldos I

No documento, o parlamentar, questiona se é do conhecimento do Chefe do Executivo a situação dos toldos e de toda a estrutura que envolve o prédio do Mercado Municipal; quais as medidas que poderão ser adotadas pela municipalidade; se há a possibilidade de iniciar um processo de aquisição de materiais para a substituição do mesmo e se existe algum planejamento e em qual prazo poderá ser executado. “Todos os dias passo pelo nosso Mercado Municipal, conhecido popularmente por Mercadão, e me sensibilizo com a situação desse importante pólo comercial. Inúmeros munícipes passam pelo local e aguardam o transporte público, e os mesmos ficam a mercê das condições climáticas, ora com sol intenso e outras com chuvas. Então solicito que o Poder Executivo se compadeça da situação de nossos munícipes e tomem as devidas providências, no sentido de melhorar a situação de todos que passam pelo local e esperam por seu transporte público”.

Mensagens de Whatsapp

Foi publicado no Jornal Agora São Paulo matéria que trata sobre informações falsas sobre a nova gripe e relaciona instituições de saúde da capital e do Hospital São Domingos em Catanduva. O texto fala em recomendações sobre como prevenir e tratar infecções. As duas instituições desmentiram a divulgação. No texto repassado em grupos de whatsapp, um suposto infectologista do São Domingos recomendaria tomar chá de erva-doce para tratar os vírus influenza, que teria o mesmo efeito do Tamiflu.

Falsa

O hospital informou que nenhum infectologista de sua equipe recomenda o uso do chá de erva-doce e que não há comprovação cientifica quanto ao uso do chá no lugar de medicamento contra o vírus H1N1 ou com mesmo efeito. Portanto, pessoal, se receberem algo deste tipo, desconsidere é falso.

Verdade ou trote

Equipes da Polícia Militar de Catanduva e Pindorama passaram a tarde toda em uma busca por uma criança que supostamente estaria desaparecida. Outros dois meninos com idades de 7 e 8 anos, teriam dito que um menino foi picado por cobra e corrido para uma mata em Pindorama. Bombeiros, Água, Rocam, Ambiental fizeram buscas e não localizaram o garoto. O trabalho foi interrompido porque a suspeita é de que seja trote, já que nenhum adulto comunicou os órgãos de segurança sobre desaparecimento de criança. Se foi mesmo trote, foi um desperdício de trabalho, dinheiro e policiamento naquela tarde.

Da Redação