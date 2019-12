PENEIRA FINA – 30/12/2019

Agenda de turismo

Boa iniciativa. Mais do que buscar alavancar turistas em Catanduva, a agenda de eventos que foi divulgada pela Prefeitura tende a auxiliar ainda organizadores de festas, atividades, feiras e tantos outros. A Agenda, se for considerar todas as ações realizadas, seja particular ou publica, deve reunir tudo o que a cidade tem de atividade em determinadas datas, ajudando até mesmo quem mora na cidade e que desconhecem as opções para aquele dia específico. Essa talvez seja a principal função da agenda que será iniciada no Portal do Executivo.

Mais destaque

Mais do que isso, a prefeitura precisa também divulgar bastante essa nova ferramenta. Já que nem todos tem acesso continuo ao site da prefeitura de Catanduva. Links nas redes sociais para a agenda e tantos outros meios podem ser utilizados para atrair ainda mais pessoas ao “banco de dados” de eventos.

“Sumidos”

Período de festas de final de ano é tempo de sossego, pelo menos quando falamos na presença dos políticos. Tempo que praticamente todos eles vão viajar, passam com as famílias e deixam um pouco de lado até mesmo as redes sociais. Nestes dias, o meio político tá muito calmo e sem muitas novidades.

Falta de energia

E na tarde de ontem moradores de alguns bairros de Catanduva, como o Tarraf reclamaram sobre a falta de energia elétrica. Segundo moradores foram mais de 30 minutos esperando que o serviço fosse reestabelecido.

Sem pressão

A cada dia falamos cada vez mais em fazer atividades físicas e mobilidade urbana, com o uso de transportes menos poluentes ou mais serviços públicos neste sentido. Andar de bicicleta ou ir trabalhar de ônibus faz cada vez mais sentido aos consumidores, não só por pensar no meio ambiente e saúde (O que é necessário) mas também pela dificuldade em pagar pelo combustível consumido.

12,4%

Mostramos na edição de hoje de O Regional que o etanol subiu em quatro meses 12,4% nas vendas dos postos de combustível. Tem posto da cidade que comercializa o litro do produto a R$ 3,10.

Presidente

Até mesmo o presidente da República, Jair Bolsonaro reconheceu a alta de preços nos combustíveis. Bolsonaro afirmou que já levou sugestões para o ministro da Economia, Paulo Guedes, e para o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, mas não adiantou nenhuma medida. O presidente também voltou a defender a venda de etanol pelos produtores diretamente para postos de gasolina, que já foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), mas que ainda precisa ser regulada por lei.

Da Redação