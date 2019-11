PENEIRA FINA – 30/11/2019

Festa

Os empreendedores do Bairro Nova Catanduva participam hoje (30) de um encerramento com festa, mostrando tudo que aprenderam nos cursos profissionalizantes oferecidos pela Prefeitura com diversas atividades para toda família. O evento acontece das 11h às 14h, na escola Gradella.

Acordo

O Governador João Doria, por meio das secretarias de Infraestrutura e Meio Ambiente, Relações Internacionais e da CETESB, lançou, ontem (29), o “Acordo Ambiental São Paulo”, iniciativa para redução de emissão de gases de efeito estufa e incentivo às ações sustentáveis. A ação precede a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2019 (COP 25), que ocorrerá em dezembro em Madri, na Espanha. O acordo já conta com a assinatura de 55 empresas comprometidas com o envio de informações relativas ao balanço das emissões para que a CETESB avalie e auxilie na elaboração de planos de mitigação.

Ótima notÍcia

E a prefeita Marta apresenta mais um empreendimento a Catanduva em sua rede social “Compartilho com vocês uma excelente notícia. Recebi há pouco o acionista da Rede Super Muffato, Ederson Muffato e sua equipe de trabalho. Eles nos apresentaram o projeto de implantação de duas lojas da Rede Super Mufatto em Catanduva, com previsão de inauguração no primeiro semestre no ano que vem. Da janela do gabinete temos a visão de um dos empreendimentos. Essa condição vai impulsionar a geração de cerca de 500 empregos em nossa cidade. Estamos felizes com as novas perspectivas de oportunidades para nossa gente”.

Unimed

Os colaboradores do Hospital da Unimed fizeram varredura por todas as áreas da unidade para a eliminação de possíveis criadouros do mosquito da dengue. Foram divididos em equipes, eles recolheram sacos plásticos, copos descartáveis e garrafas, recipientes que podem acumular água e facilitar a proliferação do Aedes. Visitadores da EMCAa, um deles caracterizado de Aedes aegypti – estiveram na unidade para reforçar a importância do combate à dengue.

Criação

Saiu no Diário Oficial da Prefeitura de Catanduva a autorização ao poder executivo a criar o Conselho Municipal Dos Direitos Da Mulher e dá outras providências. Prefeita do Município de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, sanciona e promulga a seguinte Lei, aprovada pela Câmara Municipal, em sua sessão de 19 de novembro de 2.019, conforme Resolução nº 7.221.

Criação II

Saiu no Diário Oficial da Prefeitura de Catanduva declara de utilidade pública a entidade, “Aumigas E Aumigos Do Pet-Proteção Animal” e dá outras providências. Prefeita do Município de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, sanciona e promulga a seguinte Lei, de autoria do Nobre Vereador Dr. Nilton Candido aprovada pela Câmara Municipal, em sua sessão de 19 de novembro de 2.019, conforme Resolução nº 7.222.

Criação III

Saiu no Diário Oficial da Prefeitura de Catanduva sobre a criação do Dia Municipal Do Surdo e dá outras providências Marta Maria Do Espírito Santo Lopes, Prefeita do Município de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, sanciona e promulga a seguinte Lei, de autoria do Nobre Vereador Onofre Baraldi, aprovada pela Câmara Municipal, em sua sessão de 19 de novembro de 2.019, conforme Resolução nº 7.225. Art. 1º Fica instituído o Dia Municipal do Surdo, a ser comemorado anualmente.

Itajobi

Desde o mês de abril de 2019 o Departamento Municipal de Saúde, em parceria com o Departamento de Assistência Social, foi realizado o Programa de Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia de Saúde da Família (PVDESF) no município de Itajobi.

Por meio de um convite da Câmara Municipal de Mogi Mirim e da Promotora de Justiça Dra. Fabíola Sucasas, que leva esse programa para todo o Estado de São Paulo, as Diretoras da Saúde (Elaine Ruggeri) e Assistência Social (Eliana Ruggeri Tomé) foram até Mogi Mirim ontem (28) e participaram do 1º Seminário de Enfrentamento à Violência Doméstica daquele município.

Economia

O presidente do Sebrae, Carlos Melles, participou em Curitiba, na noite desta quinta-feira (29), da cerimônia de abertura da XVI Convenção Nacional da Micro e Pequena Empresa, realizada pela Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais (Conampe) e pela Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais do Estado do Paraná (Fampepar).

Economia II

“As micro e pequenas empresas vivem um momento especial no País, com ações que visam a desburocratização, a simplificação e a digitalização de processos. Temos uma legislação positiva que colabora para a modernização de startups e para a criação das Empresas Simples de Crédito, além de uma ampla atuação da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa. Estamos em um processo de retomada do crescimento e com uma expectativa muito positiva”, afirmou Melles.

