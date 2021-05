PENEIRA FINA 30/04/2021

ESCOLA IDETTE COUTO

Precisou de quatro mandatos e três prefeitos para chegarem a um consenso de que a EMEI Idette Couto, com vários problemas estruturais, que vão da parte elétrica, telhado recebesse uma reforma “daquelas”. A escola depõe contra a engenharia da prefeitura ou qualquer que se diz engenheiro participante direta ou indiretamente do projeto. Desde a sua inauguração, o prédio apresentou defeitos graves e o problema se arrasta até hoje, a cada chuva mais forte, uma ala tinha que ser interditada até que chegasse a providência, mas o problema se arrasta a anos . Em matéria de “O regional” em 2009, 2011 entre “várias peneiradas” por aqui, mostramos vários alagamentos, berçário interditado, rachaduras… mas, pasmem: Parece que agora (com um vereador dormindo na escola se for preciso) a intervenção na escola será pra valer, esperamos que sim!

VEREADOR NA ESCOLA

Na tarde de ontem (29) o vereador Alan Marçal realizou uma live com mais de 50 professoras (das escolas municipais), funcionárias e pais de alunos da escola Idete Couto. A reunião foi solicitada pela direção e entre as pautas foi discutida a utilização das xepas, ou seja, a sobra das vacinas para a imunização dos profissionais da educação devido a eminente volta as aulas, também foi discutido as necessidades de reformas nas escolas tais como pinturas, troca da parte elétrica e climatização, o vereador deixou claro também que fará visitas em todas as escolas do município para levantar as demandas e também buscar soluções.

PREFEITURA ESCLARECE:

AQUISIÇÃO DE MARMITEX

Foi feita a licitação, na modalidade Pregão Eletrônico que amplia a concorrência, dando mais possibilidades de empresas participarem, consequentemente chegamos ao menor valor. Nesse caso, o processo garante que o preço fique registrado, mas isso não obriga a municipalidade a comprar. E mais, o pagamento só é feito diante da quantidade que utilizar/pedir de marmitas. A licitação foi conduzida pelo departamento de compras, visando atender, quando necessário, as diversas secretarias municipais, em especial, aquelas cujos servidores precisam estender o expediente de trabalho. A empresa foi habilitada no certame, mas se não conseguir atender ao solicitado, o processo é rompido, sob pena de multa.

MAIS VACINAS PARA O BRASIL

O Instituto Butantan vai antecipar para hoje, sexta-feira, dia 30, a entrega de 600 mil doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. A entrega estava prevista para o dia 03/05, mas graças ao empenho do Butantan, conseguiremos antecipar a liberação dessas doses ao Brasil. Por outro lado, via Twitter, o governador de São Paulo fez uma denuncia grave: “100 mil doses da Vacina do Butantan esquecidas pelo Ministério da Saúde em centro de distribuição em SP. O povo precisando de vacinas e o Governo Federal esquece vacinas em depósito. Vergonhoso!” Comentou.

LEGISLADOR BEM INTENCIONADO

Está muito comum vermos vereadores e deputados requerendo algo e já partir para propaganda. Funciona assim: O Vereador/Deputado faz um requerimento pedindo algo que na maioria das vezes não é atendido, mas de posse deste requerimento, eles fazem um barulhão (propaganda) como se o requerido já fosse algo real. É como se nós pedíssemos a Miss Universo em casamento e, antes dela saber ou aceitar, nós divulgarmos o pedido sem uma resposta oficial do pleiteado “sim”. Então, quando verem propagandas: “Deputado ou vereador requereu tantos milhões para tal coisa”, duvide! Se não ver a obra iniciada, dificilmente a ideia sairá do papel. Catanduva já está esperta com vereador que aparece em época de eleição chamando todos de “irmão” e até distribuindo beijinhos. DESCONFIE!

VARIANTES DA COVID

O Instituto Adolfo Lutz da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo concluiu nesta terça-feira (27) um estudo que identifica o panorama das variantes do novo coronavírus em todas as regiões do estado. Foram avaliadas 1.439 sequências genéticas realizadas pelo Lutz e por outras instituições de referência, que identificaram 21 linhagens diferentes em São Paulo com prevalência da P.1 de Manaus em 90% das amostras. O estudo também mostra uma evolução desta variante no decorrer dos três primeiros meses deste ano. Em janeiro ela representava 20% dos sequenciamentos, sendo que em fevereiro correspondia a 40% e em março 80%.

NÃO APARECEU AQUI

A P.1 está presente nos 17 Departamentos Regionais de Saúde (DRS), sendo predominante em 15 regiões, com exceção de São José do Rio Preto (onde pertence Catanduva) e de Presidente Prudente onde a P.2 é mais evidente. A P.1 é considerada pelas autoridades sanitárias uma “variante de atenção” devido à possibilidade de maior transmissibilidade ou gravidade da infecção.