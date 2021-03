PENEIRA FINA 30/03/2021

PREFEITO IN LIVE

O prefeito de Catanduva Padre Osvaldo declarou ontem (29) em uma live feita no meio do dia, que não deixará que os servidores municipais passem a pascoa sem dinheiro. O prefeito destacou ainda, sobre “atos cristãos” e sobre a atitude de fazer a diferença nesta semana considerada “Semana Santa”. Em respeito a isso, o Padre como prefeito, decidiu adiantar os salários de todos para que possam ter um fim de semana de Pascoa melhor, ele garantiu que em 01/04/2021 após as 10h o departamento de finanças da prefeitura irá transferir a todos. Lembrando que somando todos, a soma chega a 8 milhões e com todos os encargos chega a passar de 10 milhões.

PREFEITO E A IMPRENSA

Também na live, o prefeito ressaltou o importante papel da imprensa em mostrar os atos do prefeito e elogiou a atuação da mesma e disse que recebe bem as críticas vindas da imprensa e as usa para melhorar ainda mais, desde que sejam criticas construtivas. Nessa o Padre tem dado aula a alguns vereadores, pena que nem todos são tentos. O agente público mais tendo usa as críticas para corrigir falhas, os incautos usam para gerar mais criticas ainda. Por outro lado, destacamos o excelente trabalho executado pela jornalista Kátia Muller a frente da comunicação da Prefeitura, ela vem municiando toda imprensa com informações detalhadas de cada ato do Executivo.

POLÍTICOS PEDINDO DOAÇÕES

Virou moda em Catanduva encontrarmos vereadores pedindo nas redes sociais doações de mantimentos para doarem cestas básicas, outra pedindo doações para cuidar de animais. Alguns utilizam até vínculos que possuem com atividades religiosas para receberem as doações. Uma atitude que poderia até parecer nobre, não fossem eles políticos que recebem salários pagos com dinheiro público! Um vereador ganha aproximadamente R$ 6.500,00 líquido por mês, o que divido por uma cesta básica de R$ 100,00, permitiria que doassem 65 cestas por mês cada um! Sendo 13 vereadores na Câmara poderiam estar doando 845 cestas todos os meses! Em um ano seriam 10.140 cestas básicas! Vamos parar de politicagem e vamos partir para ações concretas cortando na própria carne dividindo o próprio bife!

DOAÇÕES OU PRÉ-CAMPANHA?

O que todos perguntam é por que só agora esses políticos estão preocupados em doar cestas para a população? Consultando as redes sociais não identificamos nenhum deles fazendo doações com recursos próprios antes de assumirem seus cargos. No máximo, faziam o mesmo, pediam doações para fazem benemerência com o dinheiro alheio. Será que estão de olho nos votos destas famílias? Luciano Huck e João Amoedo também estão fazendo campanhas de doações, ou será campanha eleitoral antecipada para as eleições? E’ claro que se o projeto social do vereador foge seu orçamento, ultrapassando seus ganhos, claro que buscar ajuda não o desabona, mas, “que não saiba a mão direita oque faz a esquerda”.

GRANDES VEREADORES

Em Catanduva tivemos vereadores que desejavam distribuir cestas básicas, um que queria construir uma das paróquias da Igreja Católica e fez, outro que pagou para roçar praças e ajudou financiar atletas e instituições. Já vimos um vereador construir uma casa pra uma pessoa que havia perdido tudo em um incêndio e o mesmo nem deu o nome para que não soubessem que foi ele. E onde conseguiram dinheiro? Do próprio salario de vereador!Hoje vemos, sendo elegante, muita gente “fazendo reverência com chapéu alheio”.

RECLAMAÇÕES DO POVO

Moradores do Bairro de Chácaras “ Morada dos Executivos” estão insatisfeitos com a postura do Secretário de Obras Marcos Coelho, onde o Chefe do Executivo, Prefeito Padre Osvaldo esteve no local acompanhando do Diretor de Obras Carlos Frangão, e ficou acordado que a melhoria ficaria melhor com tubulação das águas das chuvas, evitando assim erosão das águas que descem chegando a rua Lavras causando desconforto aos moradores. No último sábado o Secretário de Obras esteve no local, e desconversou o que o Prefeito já havia ditado tirando de cogitação a colocação de coletores de água. A solução para o prefeito não passar vergonha, seria evitar reciclar secretários que “deixaram a desejar em outras administrações”.

VIGILANCIA SANITÁRIA NA CÂMARA

Questionamos o presidente da Câmara Municipal de Catanduva vereador Gleison Begalli sobre uma suposta denuncia que houve na Vigilância Sanitária que “estaria havendo um surto de Covid-19 no legislativo catanduvense”. O presidente prontamente enviou resposta aos nossos questionamentos: “Gostaria de esclarecer a seus leitores que recebemos a visita da Vigilância Municipal de nosso Município. As portas estão e sempre estiveram abertas, a qualquer inspeção, seja ela sanitária ou qualquer outra ação pertinente ao Município. Lembrando que mais de oito mil estabelecimentos receberam a visita dos profissionais da Vigilância e agradecemos a presença de seus profissionais na Casa de Leis, uma vez que não ocorreu nenhum problema detectado o que, mais uma vez, mostra a lisura e responsabilidade que a atual legislação vem seguindo. Reafirmo que nada de errado foi encontrado no prédio do Legislativo catanduvense”, afirmou Begalli.

SOBRE FAZEREM SESSOES REMOTAS

“Respondendo a seu questionamento sobre as sessões remotas. Também foi discutido junto a todos os vereadores essa medida. Colocamos em votação, pois entendemos ser a atitude mais democrática no momento. Ficou acordado junto a nossos pares que a sessões continuam presenciais visto que todos os protocolos sanitários vêm sendo adotados, não só junto as reuniões, mas sim em todo o prédio do Legislativo catanduvense. Destacamos ainda que em caso de pessoas positivadas e/ou suspeitas, automaticamente são adotados todos os protocolos sanitários seguidos por nosso município. Aqui externo os meus mais sinceros agradecimentos ao brilhante profissional. Torçamos para momentos melhores e que, em questão de breve tempo, vençamos essa pandemia que tanto assola nossa população”, concluiu o presidente do Legislativo Catanduvense, vereador Gleison Begalli.