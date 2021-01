PENEIRA FINA 30/01/2021

OS PAIS DA OBRA

Quando vemos algo pronto ou terminado no setor público, geralmente quando o resultado é satisfatório, aparecem “vários pais da obra”. Gente que não mexeu uma palha ou “que deveria ter mexido” com mais dedicação e não o fez, dentre outros oportunistas. Esta é a real situação! Ontem (29) os funcionários públicos municipais tiveram depositado em conta uma antiga dívida (de 2015) da prefeitura para com eles que somaram mais de 5 mi. De lá pra cá começaram as discussões a respeito envolvendo “todos os poderes” e o sindicato da categoria (SIMCAT). Foram inúmeras as reuniões com os ex-prefeitos, vereadores e “nada do dinheiro na conta”. Aí me aparece um padre candidato que durante a campanha promete pagar este cartão logo no primeiro mês da sua gestão. Daí o que parecia só mais uma promessa de político virou realidade: O prefeito Padre Osvaldo honrou a sua promessa e pagou a dívida! Máxima vênia com os que brigaram desde 2015, O MAIOR MÉRITO É DO PADRE PREFEITO!

REQUERIMENTOS E OFÍCIOS

Os novos vereadores continuam fazendo coisas muito simples, mas da forma errada, e não adianta orientar. Um erro que está se tornando corriqueiro é o vereador errar e ainda fazer propaganda do seu erro. De primeiro momento, já comentamos sobre “a febre que estavam dando nas secretarias” sem observar regimentos. Agora vemos os pedidos chegarem ao prefeito por meio de “ofícios”, pode Arnaldo? Não! Qualquer pedido ao prefeito deve passar pelo plenário da Câmara em forma de “requerimento”.

CRIME NO LEGISLATIVO

Por outro lado notamos que o “casting” de novos assessores está com muito bom nível e não necessitará da “criminosa rachadinha” dos salários. “É uma doença” que assola os legislativos municipais, estaduais e federais, não dá pra negar que hoje existe muito tal prática. Como saber se há “rachadinha?” Quando notamos que o assessor não aparece nas sessões (ganham adicional para comparecer), vai na Câmara de vez enquanto e não é engajado com problemas da cidades/estados, desculpem, são os maiores indícios de “rachadinha”. É crime e deve ser denunciado.

PROPAGANDA ENGANOSA

Recebemos a reclamação de consumidores que supermercados estão divulgando seus tradicionais “panfletos de ofertas” com propagandas enganosas. Checamos PESSOALMENTE em dois estabelecimentos, “um pequeno com duas lojas no município e um de grande rede”. Ambos divulgaram panfleto, ofertas de carne bovina a um preço maravilhoso, chegando lá ou acabou ou não colocaram na área de venda. Em um deles o açougueiro disse nem estar sabendo. Tais atitudes devem ser denunciadas ao Procon, pois se não tem o produto dentro do período da promoção anunciada, o comerciante deve substituir obrigatoriamente por outra equivalente. Reclame que é seu direito de consumidor.

DO CONSELHO DE SAÚDE

A análise preliminar feita nas planilhas enviadas pela SMS dos vacinados até agora, consta que profissionais da Saúde que recusaram a vacina contra a covid19. Segundo um dos conselheiros, há entendimento no STF de que “havendo recusa do funcionário podem ocorrer penalidades culminando com demissão por justa causa”. Ainda segundo o conselheiro, após toda a análise das planilhas, o Conselho Municipal deve oficializar a Secretaria cobrando explicações do porque da recusa desses profissionais e pedir províncias já que estão na linha de frente colocando em risco a saúde do profissional e da população.

POUPATEMPO FECHADO

Hoje e nos próximos sábado (30/01 e 06/02), todos os 81 postos do Poupatempo, incluindo os localizados em cidades que estão na fase laranja do Plano São Paulo, estarão fechados, como medida de prevenção à Covid-19. Os agendamentos realizados para estas datas estão automaticamente cancelados. A mudança segue a determinação do Governo de São Paulo que inclui todo o Estado na fase vermelha do plano aos finais de semana. A medida é válida até 8 de fevereiro, quando nova reclassificação das regiões deve ser anunciada. Os 53 postos que estão em municípios da fase laranja permanecem funcionando de segunda a sexta, no horário habitual, mediante agendamento, que pode ser feito pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital.

POUPATEMPO FECHADO II

As unidades atendem com capacidade reduzida e seguindo os protocolos sanitários de combate à pandemia. Vale lembrar que neste momento, as unidades oferecem apenas serviços que dependem da presença do cidadão para serem concluídos, como primeira via do RG, transferência interestadual e mudança na característica de veículo. Para conferir os endereços e horários de atendimento de cada unidade, basta acessar o portal ou aplicativo do programa. Já os 28 postos localizados em regiões que estão na fase vermelha, permanecem fechados até próxima atualização do Plano São Paulo.

DEPUTADOS ON-LINE

A Câmara Federal lançou ontem (29) o aplicativo “Câmara ao Vivo”. Por meio dele, o cidadão terá acesso direto à Rádio Câmara e à TV Câmara, seja para assistir ou ouvir as transmissões ao vivo ou os programas gravados. Também será possível encontrar as últimas notícias da Agência Câmara. O app pode ser baixado gratuitamente, direto na loja de aplicativos do celular. A secretária de Comunicação da Câmara, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), destaca a simplicidade do aplicativo e lembra o cidadão de um momento muito importante da vida política brasileira: a eleição para a Mesa Diretora da Câmara, quando será definido o novo presidente da Casa, no início de fevereiro. O aplicativo pode ser baixado nos celulares e permitirá assistir ou ouvir sessões e programas, além de ler notícias.