PENEIRA FINA 29/12/2020

CONTANDO AS HORAS

Assim como a prefeita e secretários contam nos dedos ansiosos pelo fim do governo no dia 31, os catanduvenses anseiam mais ainda por este fim. Infelizmente, esta “trupe” entrou para história como a pior administração de Catanduva. A estratégia de jogar a culpa no Legislativo não funcionou, pois, quando vimos as canalizações sendo feitas mesmo com quase a totalidade da Câmara contra, notamos que fizeram o que queriam sem se importar se estavam matando tartarugas no Rio São Domingos ou deixando crianças com frio sem os agasalhos de inverno. Triste, quem perdeu foram todos nós sem distinção, pois, pagar secretários sem apresentarem retorno ao município ou ficar olhando o assoreamento do rio bem na frente da prefeitura, a cidade suja, mato pelas calcadas etc. Tudo isso mostrou que dinheiro nunca foi um grande problema, era só dispensar secretários e diretores ociosos que economizaria muito dinheiro.

FALANDO EM DESCASO

Na verdade, o governo municipal sai todo arrebentado achando que produziu algo, mas o pouco que foi feito, os créditos são de funcionários de carreira que nunca ocuparam cargos nem tiveram a vida farta que levam os acumuladores do artigo 108. Quem sabe esta turma tente voltar em 2024, será uma grande “vitória de Pirro”. “Vitória pírrica ou vitória de “Pirro” é uma expressão utilizada para se referir a uma vitória obtida a alto preço, potencialmente acarretadora de prejuízos irreparáveis. A expressão recebeu o nome do rei Pirro do Epiro, cujo exército havia sofrido perdas irreparáveis após derrotar os romanos na Batalha de Heracleia em 280 a.C. Com o passar dos anos a expressão não é apenas em contexto militar, mas também está ligada a atividades como economia, política, justiça, literatura, arte e desporto para descrever algo prejudicial ao vencedor.

BOCAS DE LOBO

As “bocas de lobo” como são chamadas as valas nas sarjetas que servem para drenagem d’agua estão precisando de manutenção urgente por parte da SAEC, principalmente em lugares estratégicos que alagam a cada chuva um pouco mais intensa. Assim estão as “bocas de lobo” no entorno da quadra coberta do Conjunto Esportivo. Fotografada há dias, o problema persiste mesmo com a secretária de esportes Maria Rita dizendo que vai trabalhar no local todos os dias as 7 da manhã. “Como uma secretária pode trabalhar em meio a tanta sujeira?”, questionou uma cidadã que passou pelo local. Não sabemos.

LEGISLATIVO MADURO

O que pode ajudar no amadurecimento do Poder Legislativo é “ouvir a ponta”, ir direto ao cidadão perguntar a ele o que se deve melhorar na cidade em todos os aspectos. Assim sendo nossos edis errariam menos e perderiam menos tempo com achismos sendo debatidos sem muita sabedoria na tribuna Carlos Machado. Legislativo não é futebol para ficar chutando pra tentar fazer um gol, mas vem sendo “levado” como tal. Outra coisa que não vemos no legislativo é a divulgação dos trabalhos em massa deixando o cidadão sem saber o que foi feito.

LONGE DO DECRETO

O Estado de Sao Paulo na terça-feira(22) teve medidas de endurecimento da quarentena mas nem todas as cidades do estado acataram a decisão da direção do plano de enfrentamento a Covid-19. Em entrevista o secretario de desenvolvimento regional Marco Vinholi disse que “Quando o município não segue as regras determinadas pela ciência, nós notificamos o município dessa irregularidade e encaminhamos para o Ministério Público, que tem sempre tomado as medidas cabíveis quanto a isso. Nós vamos trabalhar essa estratégia até o fim da pandemia, sempre conscientizando as pessoas e mobilizando os gestores, que devem zelar pela vida da população de seu território”.

NÃO SÓ NA CULTURA

A Lei Aldir Blanc foi só uma das estratégias do Ministério do Turismo para que o setor enfrentasse a Covid-19. Ao longo deste ano, foram adotadas várias outras ações que garantiram a continuidade das atividades em função das medidas de distanciamento social. Por meio do Fundo Geral do Turismo, o Fungetur, foram liberados R$ 5 bilhões por meio de linhas de financiamentos para empresas do segmento de turismo, para assegurar fôlego às empresas e a manutenção de empregos. Esses recursos permitiram o acesso ao crédito por 1.982 empresas localizadas em 428 municípios de 15 estados. A maioria, 99,8%, são Microempreendedores Individuais (MEI) e micro, pequenas e médias empresas.

SERVICOS ESTADUAIS

Por conta do feriado de Ano Novo (31/12 e 1º/01) alguns serviços públicos estaduais apresentarão mudanças na grade de funcionamento e atendimento ao público. Os serviços online, oferecidos por estes órgãos, seguem operando normalmente com agendamentos previstos para dias úteis conforme disponibilidade. Alguns dos serviços não terão expediente entre os dias 1º a 3 por decorrência do período restritivo estabelecido para contenção da propagação no novo coronavírus – fase vermelha determinada no Plano SP.

VACINA OBRIGATÓRIA

O Projeto de Lei 5649/20 obriga todos os servidores e agentes públicos da União, dos estados e dos municípios a se vacinarem contra a Covid-19. Segundo o texto, servidores públicos efetivos, comissionados e temporários, de atividades essenciais e não essenciais, ficam obrigados a cumprir o calendário previsto no Plano Nacional de Vacinação. A proposta tramita na Câmara dos Deputados.

VACINA OBRIGATóRIA II

A imunização deverá ser comprovada por meio da apresentação do cartão de vacinação devidamente preenchido e assinado por órgãos de saúde ou por médicos credenciados. O servidor público que não tiver se submetido à vacina contra a Covid-19, ao final de todas as etapas do Plano Nacional de Vacinação, sofrerá penalidades administrativas. Autor do projeto, o deputado Fausto Pinato (PP-SP) afirma que o objetivo da medida é garantir o retorno dos servidores às atividades presenciais com segurança e combater a postura negacionista de líderes políticos que relativizam a importância da imunização para a saúde coletiva.