PENEIRA FINA – 29/11/2019

Perícias

A Prefeitura de Catanduva informa que as perícias médicas até então realizadas diretamente no IPMC – Instituto de Previdência dos Municipiários, passarão a ser feitas pela empresa MWA Medicina e Segurança do Trabalho, a partir do dia 02 de dezembro de 2019, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 18 às 22h, no Parque das Américas, nº 164, 1º andar, Sala 8.

Participando

O vereador André Beck divulgou que estará no leilão da APAE e já garantiu sua participação no evento. “Mais um ano que adquirimos cupons do Leilão de Gado da Apae de Catanduva, contribuindo para esta importante entidade. O evento ocorre neste domingo. Adquira você também os cupons e prestigie o evento!!!”

Verba

O secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi, em 2018, quando deputado, destinou emenda no valor de R$ 500 mil para investimento no custeio do Hospital Emílio Carlos/Hospital de Câncer de Catanduva. A liberação do recurso foi autorizada pelo governo estadual, já que a emenda é impositiva. O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, agradeceu a Marco Vinholi pela destinação da verba, lembrando que existe um novo desafio, custear o tratamento dos pacientes, e que a comunidade precisa estar unida mais uma vez abraçando essa causa.

SAEC

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) está realizando obras na Rua Teresina, entre as ruas 21 de Abril e 7 de Fevereiro. Com a substituição de redes e ramais de água, os moradores do centro da cidade poderão sentir os efeitos das melhorias no abastecimento, principalmente com relação à vazão da água, segundo a autarquia.

Lixeiras

Devido à questão do vandalismo que ocorreu no final de semana em que a GCM prendeu um cidadão depredando uma lixeira a Engelimp fez uma ação para substituir as lixeiras quebradas. Nesta semana houve a instalação de novas lixeiras no parque dos Ipês e também foi executado ao longo da rua Brasil, cada lixeira custa em média R$ 150.

Mulher

A Semana de Conscientização contra a Violência à Mulher tem mobilizado ações nos quatro cantos de Catanduva. Uma das iniciativas da Prefeitura visa chamar a atenção dos moradores quanto ao respeito às mulheres. O trabalho começou na segunda-feira, 25, e segue até hoje, dia 29. Nas intervenções lideradas por equipe do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) tem sido apresentada a peça teatral.

Os conselheiros

Acontece hoje (29) uma reunião onde foram convocados os senhores conselheiros tutelares eleitos para o mandato com inicio em 2020, bem como os suplentes, para comparecerem na Sala dos Conselhos, sito a Rua Natal, 212, São Francisco, para ciência de documentação conforme solicitação da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, os conselheiros eleitos para 2020 são: Vinicius Baraldi, Dany Burgueira, Prof. Claudio, Fernando Ferreira, Evandro Seminatti e seus suplentes.

Novos Profissionais

A prefeitura comemora a formação de alunos do curso Via Rápida com três cursos que foram oferecidos. “O mercado de trabalho de Catanduva ganhou novos pizzaiolos, assistentes administrativos e açougueiros! A parceria Prefeitura de Catanduva e Via Rápida Empregos teve novos cursos concluídos com sucesso. Com certificado em mãos, agora é só colocar em prática todos os ensinamentos obtidos em sala de aula”.

Dengue

Secretária de Educação, Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca destaca que o trabalho é abrangente, do Ensino Infantil ao Fundamental II. “A conscientização é necessária. Os conceitos vêm sendo trabalhados e vivenciados pelas crianças desde a primeira infância, com atividades de teatro, músicas e projetos pedagógicos que os alunos aprendem, e mais conscientes, conseguem passar todos os cuidados para a própria casa e família. Acreditamos que só através da conscientização é que conseguiremos combater o Aedes aegypti”, finaliza.

Dengue II

As atividades também incluem a divulgação nas escolas particulares para chamar a atenção sobre a importância do combate à dengue e também da Rede Estadual, para compor o arrastão contra o Aedes aegypti e também marcou visita ao Poupatempo ocorridos ontem (29).

Errata

A capa do caderno Cidades trouxe, na última quarta-feira, (27), arte produzida pela Unimed Catanduva com menção ao Dia da Secretária, comemorado em 30 de setembro. A mesma publicação já havia sido divulgada na ocasião da data festiva; mas, por erro de diagramação, foi repetida ontem. Pedimos desculpas aos nossos leitores pelo equívoco.

