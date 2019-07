PENEIRA FINA – 29/07/2019

Preocupante

Bom seria se os números apresentados pelo Tribunal de Contas do Estado sobre o déficit de vagas em presídios não fossem verdade. Melhor ainda seria se não houvessem tantos crimes para que tantas pessoas precisassem ser presas. Não há milagres nessa equação. Nem todas as cidades do Estado querem presídios ao seu lado. Presídios impactam não só na sensação de insegurança, mas no cotidiano da cidade. E Catanduva quase chegou a ter presídio. Geraldo Alckmin, então governador de São Paulo foi quem desconsiderou a possibilidade, depois de muitas manifestações contrárias a decisão. Área já tinha sido até mesmo desapropriada.

Movimentos

A cidade se manifestou a respeito. Criou um grupo contra a instalação do presídio, fez passeata indicando o posicionamento. Houve representações na Justiça contra a instalação, a escolha da área e tantos outros. Por enquanto, Catanduva não está na lista de cidades que podem receber novo sistema presidiário.

Única maneira

Há políticos que acreditam que a única maneira de acabar com essa superlotação nas penitenciárias é construindo novos prédios para isso. Algumas cidades, aquelas com pequena arrecadação de impostos, muitas vezes, preferem ter a unidade prisional. Esperamos que o governador João Doria, neste ponto, esqueça Catanduva e olhe para municípios interessados.

Orientação

No Sesc Catanduva, em 3 de agosto, às 10h, haverá o encontro Alimentação na primeiríssima infância, com a nutricionista Caroline Capitani, que falará sobre os desafios de desenvolver hábitos alimentares saudáveis nas crianças e, principalmente, sobre como a alimentação da família pode ser adequada, tanto do ponto vista fisiológico, quanto afetivo. Ainda no sábado, às 16h, Amar e alimentar… amamentar será um bate-papo com a mamãe Bruna Oliveira, que trará sua experiência de 18 meses de amamentação.

Indicador

A recuperação econômica mais lenta do que o esperado e o mercado de trabalho desaquecido têm frustrado o humor do consumidor brasileiro. Dados apurados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) mostram que o Indicador de Confiança do Consumidor caiu de 49,0 pontos em janeiro deste ano para 44,9 pontos no mês de julho, um recuo de 4,1 pontos em um intervalo de seis meses. Pela metodologia, o indicador varia de zero a 100, sendo que somente resultados acima de 50 pontos mostram uma percepção otimista do consumidor.

Regulamentação

Para quem vai muito a São José do Rio Preto, por lá, os motoristas de aplicativos também estão precisando se adequar as regras impostas pela prefeitura. Na cidade vizinha, os motoristas de transporte individual por meio de aplicativos têm até 25 de setembro para regularizar a situação junto à Secretaria de Municipal da Fazenda e às empresas dos Apps. Essa regulamentação está prevista na lei municipal 13.204, aprovada pela Câmara em 25 de junho e disponível no site da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto.

Semelhante

A lei de Rio Preto é semelhante a de Catanduva. A partir de agora, os veículos utilizados nesse tipo de transporte não poderão ter mais do que 10 anos e ser emplacados no Município para poderem exercer a atividade. Aqueles motoristas que não se regularizarem dentro desse prazo e continuarem transportando passageiros ficarão sujeitos a medidas administrativas que incluem multa e apreensão do veículo, assim como abertura de processo crime após auto de infração dos agentes de trânsito.

Central de atendimento

As obras na central de atendimento da prefeitura começam a ganhar “corpo”. Na foto, trabalhadores que atuam na reforma que tem como objetivo melhorar o atendimento dos contribuintes.

Previdência

O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu na sexta-feira (26) a inclusão do modelo de capitalização na reforma da Previdência, que está em tramitação no Congresso Nacional. O ministro participou de um evento na Associação Comercial do Rio de Janeiro, onde foi homenageado com a medalha bicentenária de Visconde de Mauá, concedida a personalidades e autoridades que contribuem para o crescimento do Brasil. Ao defender a capitalização, o ministro destacou que “ninguém seria deixado para trás” com o modelo, porque a renda de quem não conseguisse contribuir o suficiente para se aposentar com um salário mínimo poderia ser complementada de forma solidária. Guedes demonstrou confiança na aprovação da reforma da Previdência no Congresso Nacional, elogiando o trabalho do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na condução do trâmite até a aprovação em 1º turno

Da Redação