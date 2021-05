PENEIRA FINA 29/05/2021

ESTRATÉGIA

A Prefeitura de Catanduva, através da Secretaria Municipal de Saúde, lançou uma estratégia para aproveitar ao máximo as doses recebidas das vacinas contra o novo coronavírus. O objetivo é otimizar o material que o município recebe, para não perder, literalmente, uma gota do imunizante. O plano é utilizar as doses remanescentes, ou seja, o que sobra nos frascos, para adiantar o calendário de vacinação e aplicar nas pessoas com comorbidades, na faixa dos 18 a 34 anos de idade. Aqueles que já fizeram o cadastro no site da prefeitura são convocados para o comparecimento, por isso a importância de estar quite com esse sistema. Em termos de recebimento de vacinas, Catanduva é um dos municípios da região que lidera o ranking.

58 MIL

Catanduva ultrapassou a marca de 58 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19. Até o fim da tarde de ontem (sexta-feira, dia 28), o total de pessoas que receberam a vacina foi 58.068. Esse número está dividido entre as 37.035 pessoas que tomaram a primeira dose da vacina e as 21.033 que receberam a segunda dose. Os dados são do Vacinômetro, a plataforma de controle do Governo do Estado de São Paulo. Até agora, eles representam, estatisticamente, 30,23% da população do município que já foi imunizada contra a doença.

CATANDUVA PRESENTE

Terminou ontem (28) um dos maiores eventos na área de finanças do Brasil, o “Fórum de Educação Financeira e Investimentos do Interior de São Paulo e de Minas Gerais”. Catanduva esteve presente, através de representantes do curso de Ciências Contábeis, do Imes Catanduva. Essa edição foi online e contou com a participação de 11 instituições de ensino de São Paulo e Minas Gerais. No dia 25, o professor do Imes, Manoel Franco Júnior, foi o mediador da palestra ‘Importância de investimentos globais na redução do risco-Brasil’, e no dia 26, o também professor do instituto, Luís Ricardo Baruffi, mediou a palestra ‘Investindo em imóveis no Brasil via fundos imobiliários e no exterior via Reits’.

PRORROGADO

A adesão ao REFIS 2021 (Programa de Recuperação Fiscal) foi prorrogada para que o contribuinte ganhe um fôlego para acertar suas contas junto à prefeitura. Agora, é possível aderir ao programa até o dia 27 de agosto, com possibilidade de obter desconto de até 100% de juros para quitação de débitos. Além disso, é oferecido o parcelamento de dívidas em até 42 vezes com descontos gradativos.

ALERTA DA FUNDAÇÃO

Para acessar as pendências com a administração, basta entrar no banner Prefeitura Fácil, através do site da prefeitura, cujo endereço é www.catanduva.sp.gov.br. No link, o contribuinte consegue fazer o levantamento de dívidas e ainda a simulação de parcelamento. Já os débitos não ajuizados estão disponibilizados para pagamento à vista e o munícipe pode selecionar as parcelas para emissão do boleto via link http://refis.catanduva.sp.gov.br/refis/. Mais informações sobre o programa podem ser obtidas por e-mail: refis@catanduva.sp.gov.br.

DECRETOS

Ontem (sexta-feira, dia 28), algumas prefeituras da região publicaram decretos com regras mais rígidas para o controle da pandemia. Os municípios sofrem com a falta de vagas nos hospitais de referência, principalmente Catanduva e São José do Rio Preto. Algumas cidades estão aumentando o contingente de funcionários para a atuação na vigilância sanitária e fiscalizações em geral. O apoio da Polícia Militar também foi requerido, com objetivo de fomentar esse controle.

MANIFESTAÇÃO

O dia 29 de maio é conhecido como 29M, Dia Nacional de Luta. Em Catanduva, a data foi escolhida para uma manifestação, que está programada para acontecer com concentração na Praça do Caic. O ato é referente ao descontentamento com o governo federal, chamado de Ato Contra Bolsonaro. Segundo informações dos realizadores, o manifesto tem início a partir das 10 horas.