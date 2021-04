PENEIRA FINA 29/04/2021

LUTO OFICIAL

O Prefeito do Município de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,e considerando a perda irreparável provocada pelo falecimento do jornalista e escrivão de polícia Arthur Godoy Junior e pelas demais vítimas do Covid-19, DECRETA: Art. 1º Fica decretado luto oficial no Município de Catanduva, por três dias, pelo falecimento do Senhor ARTHUR GODOY JUNIOR, um grande expoente da imprensa, defensor das boas causas e pai de família. Art. 2º Prestem-se-lhe as homenagens póstumas de que é merecedor. Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL “JOSÉ ANTÔNIO BORELLI”, AOS 28 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2.021. Assinam: Osvaldo de Oliveira Rosa, Prefeito de Catanduva e Richard Casal, Secretario de administração.

VACINA BRASILEIRA

O Butantan começou a produzir ontem (28) a “ButanVac”, a primeira vacina contra Covid-19 produzida integralmente no Brasil, sem depender de matéria-prima de outros países. A estimativa é que até junho tenhamos 18 milhões de doses da vacina já prontas para uso imediato, assim que autorizado pela Anvisa. A tecnologia para obtenção do IFA da Butanvac, largamente dominada pelo Butantan, já está disponível na fábrica de vacinas contra a gripe do instituto, e usa o cultivo de cepas em ovos de galinha, que gera doses de vacinas inativadas, feitas com fragmentos de vírus mortos. A Butanvac utiliza o vírus da Doença de Newcastle geneticamente modificado, desenvolvido por cientistas norte-americanos na Icahn School of Medicine at Mount Sinai, em Nova Iorque (EUA). O vetor viral contém a proteína Spike do coronavírus de forma íntegra.

CLAUDIA COSMO ESCLARECE

Em primeiro lugar esclarecimento se deve ao montante financeiro, é preciso lembrar que trata-se de uma estimativa de gastos e que essa estimativa está dentro do orçamento, então não há desrespeito aos orçamentos ligados a questão específica da educação e voltada para compra de material didático. O segundo esclarecimento se deve ao fato de que todo o processo ele tem sido feito com lisura e transparência e, a minuta está disponível a todo e qualquer cidadão que quiser ver essa minuta. Outra questão importante esclarecer que dentro da lógica de um sistema de educação todas as escolas e todos os alunos precisam ter o mesmo material, o que não é possível quando usamos materiais disponibilizados pelo Governo Federal. Em que cada escola ou mesmo dentro de uma mesma escola, com material Federal, uma mesma série pode receber coleções diferentes desse material, o que não permite portanto, uma questão Coesa de sistema de ensino onde todas as crianças independente da escola tem um acesso ao mesmo material.

MATERIAL DIDÁTICO

Uma outra questão também importante que ele mesmo já disse que seria uma das questões por mim ditas é que junto com o material didático também teremos outros serviços como a orientação pedagógica as formações continuada de professores nas plataformas digitais, o que são imprescindíveis nesse momento de transição que se vive na educação. Não é possível mais ter acesso ao material didático sem uma plataforma digital, as mudanças impostas pela pandemia não se restringiram ao período da pandemia, mas elas também serão prolongadas pela pandemia outros esclarecimentos estão disponíveis na Secretaria Municipal de Educação sempre com transparência, sempre com ética e também vale dizer que órgãos responsáveis por esse tipo de fiscalização como, por exemplo, Conselho Municipal de Educação tem acompanhado todo o processo de licitação e compra do material didático que ainda está em andamento. Sem mais estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

MAIS DE MEIO MILHÃO EM MARMITEX

Você lembra do pãozinho de Marília, pois agora teremos as Marmitex de Rosana. A empresa EAGLE BUSINESS da cidade de Rosana/SP ganhou licitação no valor de R$ 537.900,00 para fornecimento de marmitex para a Prefeitura Municipal de Catanduva. Chama a atenção uma empresa localizada na região de Presidente Prudente ser a escolhida pela Prefeitura para fornecer marmitex contendo arroz, feijão, carne e duas guarnições (farofa, creme de milho, purê de bata, polenta frita, abobrinha mandioca frita). Será que não teria nenhum restaurante em Catanduva que poderia fornecer estes marmitex? Tantos restaurantes que foram obrigados a ficarem fechados em nossa cidade e vamos comprar de uma empresa tão distante?

A EMPRESA VENCEDORA

Pesquisando verificamos que a EAGLE BUSINESS indica na Receita Federal como atividade econômica principal serviços de escritório e apoio administrativo. Mas não é só isso não. As atividades da empresa vão desde inseminação artificial em animais, passando por construção de rodovias, até serviços de pintura de edifícios em geral. A Polícia Civil do Distrito Federal cadastrou no site de compra do Governo Federal um impedimento de licitar e contratar contra a empresa. Será que teremos mais pães quentes vindos de fora? Amanhã o comentário do prefeito sobre este assunto.