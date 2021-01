PENEIRA FINA 29/01/2021

REFORMA

Denuncia feita por membros do Conselho Municipal da Saúde, as infiltrações mostradas por nesta coluna, na USF Dr. Carlos Roberto Surian (Posto de saúde do Nova Catanduva) começaram a ser consertadas na tarde de ontem (28), por uma equipe da Prefeitura. Tão logo a publicação foi feita, o vice-prefeito, Claudio Romangnoli fez contato dizendo que daria uma atenção especial ao caso e o fez! Agora nos resta saber quem pagará a conta já que se trata de um prédio novo recém-construído e aprovado por engenheiros da prefeitura. Quem aprovou a obra mal feita?

VISITA CORDIAL

Está marcada para hoje (29) na agenda da Câmara Municipal de Catanduva, a visita da ex-deputada Beth Sahão do PT. Em contato, a nova presidência da Casa de Leis, Beth manifestou o desejo de estar se atualizando sobre o movimento legislativo local, ela fez contato com o presidente que se colocou a disposição para receber a ex-parlamentar. “As portas da câmara estão abertas para todos”, ressalta Begalli. Beth atuou como deputada estadual na Alesp por quase vinte anos se destacando como líder da bancada do Partido Dos Trabalhadores e hoje é suplente de deputado pelo mesmo partido.

FALANDO EM VISITA

Begalli esteve pessoalmente com a secretária da saúde, Claudia monteiro para saber como serão destinadas as vacinas aos profissionais da área odontológica do município, cirurgiões-dentistas, técnicos em Próteses Dentárias, técnicos em Saúde Bucal e auxiliares em “saúde bucal” e saber quando estes profissionais receberão a vacina contra a Covid-19. A secretária explicou que está seguindo um cronograma e assim que as doses forem sendo destinadas ao município esses profissionais receberão suas doses de vacina. Outros municípios do Estado também já estão iniciando a vacinação dos profissionais de saúde bucal.

ALERTA

Começou os preparativos para que sejam feitos arrastões em Catanduva pois as chuvas favorecem a proliferação do mosquito transmissor da Dengue (Aedes aegypti). Outra preocupação que assola vários locais da cidade é a infestação de escorpiões. Existem casas com crianças pequenas que estão encontrando um “escorpião por dia” e a prefeitura ainda não se manifestou de “como e quando” vão lutar contra esse mal. Uma das maiores preocupações é chegar com Dengue em um postinho e sair com “Covid de brinde” colocando mais temor na população. Portanto, verifiquem seus quintais não deixando água acumular.

PREFEITO NA FDE

Em agenda na capital, o Prefeito de Catanduva esteve na FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação). A comitiva do município conta com a participação do Vice-Prefeito, Cláudio Romagnolli e o Secretário Municipal de Planejamento e Informática, Walter Agudo Romão Filho. “A missão da viagem” foi a liberação de recursos para retomada das obras de duas creches, uma delas no Alto da Boa Vista e, a outra, no Parque Glória V. “Foi uma reunião muito positiva. Conseguimos sanar pendências e alcançar nosso objetivo que é retomar as obras e, num futuro muito próximo, atender mais uma parcela de crianças”, ressalta o Prefeito Padre Osvaldo.

AINDA NA CAPITAL/SP

Outro pleito do prefeito foi para a creche-escola do Alto da Boa Vista, a administração municipal receberá aporte na ordem de R$ 800 mil. Atualmente, 35% das obras estão concluídos. Enquanto que, para a creche do Glória V, serão necessários investimentos de R$ 266 mil, para a fase de acabamento. A unidade do Glória, cujas obras estão mais avançadas, a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos no final de dezembro. A outra creche, do Alto da Boa Vista, a estimativa de término é março de 2.022.

TARTARUGAS NA SAEC

A SAEC está realizando obras na Rua Ouro Branco, no Parque Glória a “passos de tartaruga” se estendendo mês-a-mês em uma obra que poderia ser feita no máximo em duas semanas. O problema é que a direção da autarquia “NÃO VISITA O CAMPO DE SERVIÇO” conforme moldes de trabalho do novo prefeito. Moradores estão sendo prejudicados, pois o Sr. Renato Stucci não autorizou jogar água e com isso levantando muito pó. Idosos que moram no local estão reclamando, pois a poeira está causando problemas respiratórios e “jogar água para assentar o pó, seria o mínimo já que o “padrão Stucci de trabalho” está muito lento”.

MATRICULAS NA FATEC

Os candidatos que integram a primeira lista de convocação do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o primeiro semestre de 2021 devem fazer a matrícula a partir de quinta e sexta-feira (28 e 29). Os classificados serão convocados por e-mail – é indispensável verificar caixa de lixeira e spam – e deverão acessar a interface do site do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Siga). Em respeito às medidas de distanciamento social, necessárias para o controle da pandemia, os procedimentos para matrícula serão realizados totalmente online. É possível conferir a lista de classificação geral e de convocados no site vestibularfatec.com.br.

MATRICULAS NA FATEC II

Quem não tiver acesso ao sistema poderá comparecer à Fatec, no período de matrícula, para utilização de um terminal de computador com internet, desde que não seja feriado municipal na cidade onde a unidade está sediada. Os interessados devem entrar em contato com a Fatec para verificar data e horário de atendimento. Para utilizar os equipamentos, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e também respeitar as demais medidas de proteção do Protocolo Sanitário Institucional do Centro Paula Souza (CPS). É importante ressaltar que o acompanhamento das etapas do processo seletivo, a verificação das listas de convocação e leitura atenta do Manual do Candidato e da Portaria do Vestibular são de inteira responsabilidade do candidato.