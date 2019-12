PENEIRA FINA – 28/12/2019

Hora da troca

Termina no dia 30 deste mês o prazo para que os usuários do transporte coletivo façam a troca dos passes em papel por crédito em cartão. A partir do dia 2 de janeiro, os passes não serão mais aceitos ou trocados. A informação foi divulgada há alguns dias pela Secretaria Municipal de Transito e Transportes Urbanos. Para dúvidas, um telefone foi divulgado é (17) 98180-8554.

Em funcionamento

E já está em funcionamento o cartão integração desde a metade deste mês. Com ele o usuário pode descer de uma linha e pegar outra sem custo extra, com prazo de 1 hora. Antes da implantação, o usuário tinha de ir até o terminal para conseguir a passagem para outra localidade sem pagar novamente.

Aberto

E se aproxima também a mudança para o acesso ao Terminal Urbano Gerson de Camargo Gabas. A partir do dia 2 de janeiro, com uso do cartão integração ou pagamento em dinheiro direto aos motoristas, não haverá necessidade de pagamento pela catraca do terminal. As definições foram feitas de forma conjunta pela Prefeitura de Catanduva e a Auto Viação Suzano.

Para o cartão

Para adquirir o cartão, os usuários devem procurar pelo guichê da empresa e apresentar RG e CPF originais. O atendimento é de segunda a quinta-feira, das 8 às 18 horas, e na sexta-feira, das 8 às 17 horas. A primeira via do cartão é gratuita, mas em caso de perda, roubo ou extravio, a segunda via custará R$ 25.

CANALIZAÇÃo

O prefeito Afonso Macchione Neto fez uma visita a obra de canalização do Rio São Domingos e divulgou nas redes sociais. “Fui conferir há pouco as obras no entorno da canalização do São Domingos. Estamos prevendo uma intervenção próximo à passarela de pedestres, por conta da ciclovia que será construída às margens do rio. Será um conjunto de ações para a melhoria da mobilidade urbana”.

Continua a retrospectiva

A deputada Beth Sahão segue publicando em suas páginas nas redes sociais, uma retrospectiva dos trabalhos realizados na Assembleia Legislativa em 2019. Uma delas foi a

Frente Parlamentar em Defesa da Mulher. “No dia 11 de setembro, com um auditório lotado, lançamos a Frente Parlamentar em Defesa da Mulher. Constituída por diversas parlamentares e movimentos, ela tem por objetivo monitorar e construir políticas públicas para as mulheres, além de constituir um espaço de resistência. Dentre as pautas discutidas no lançamento, a preocupação com aumento no número de casos de violência contra a mulher nos últimos anos e a igualdade nas oportunidades profissionais para o sexo feminino. Serão reuniões mensais para tratar dos temas pertinentes à Frente”.

Feminicídio

Beth também comentou os registros de feminicídio no período de Natal. “Números absurdos. O período do Natal registrou um feminicídio a cada 8 horas no interior de São Paulo. Seis mulheres foram mortas por maridos ou companheiros desde a manhã do dia 24 até a manhã desta quinta-feira, 26. Cadê o governador Doria que prometeu cuidar da segurança das mulheres? Cadê as Delegacias da Mulher 24h?”

Orçamento

O Projeto de Lei do Orçamento de 2020 (PLN 22/2019), aprovado pelo Congresso dia 17 de dezembro é o primeiro elaborado pelo governo Jair Bolsonaro. Desta vez, a mensagem presidencial que encaminhou o projeto teve origem do próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. Em 2018, após as eleições, foi aberta a possibilidade de o novo governo enviar através do ex-presidente Michel Temer uma mensagem ao Congresso propondo as alterações no Orçamento de 2019. Entretanto, preferiu-se receber o Orçamento elaborado integralmente pela equipe econômica de Temer, sem apresentar sugestões.

Orçamento I

O senador Marcelo Castro (MDB-PI), presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), ao discursar no Plenário do Congresso na votação do projeto, enfatizou que é o Orçamento mais apertado já aprovado até então. “Fizemos o Orçamento mais restritivo da história do país. São seis anos consecutivos de deficit primário. Não estamos amortizando essa dívida [pública]. Ainda estamos acrescentando mais dívida. Essa situação não pode perdurar”, afirmou. O valor total do Orçamento foi de R$ 3,8 trilhões.

Franquias

O Brasil tem um novo marco legal de franquias. Virou lei nesta quinta-feira (26) o projeto da Câmara (PLC 219/2015) que pretende modernizar os negócios e ainda cobrir áreas que a legislação anterior não mencionava. A nova regra deve entrar em vigor no final do mês de março, revogando a anterior, conhecida como Lei das Franquias, sancionada no governo Itamar Franco (Lei 8.955, de 1994). Na nova Lei 13.996, de 2019, o conceito de franquia empresarial vem mais detalhado, incluindo nos contratos suporte e compartilhamento de métodos e sistemas de gerenciamento e operacionais. Ela também especifica que não há vínculo empregatício do franqueador com os funcionários do franqueado mesmo em período de treinamento, sobre o qual, aliás, a nova norma exige constar a duração, o conteúdo e os custos.

Da Redação