PENEIRA FINA 28/11/19

Trilhos

Na noite de ontem (27) a prefeita publicou em rede social a possível retirada dos trilhos do centro. “Acabei de receber a notícia, ainda extraoficial, de que o Tribunal de Contas da União (TCU), em sessão plenária ocorrida há pouco, aprovou a prorrogação antecipada do contrato de concessão da Rumo. Dentre os investimentos previstos após a prorrogação está o desvio da linha férrea do centro de nossa cidade. Na semana passada, estive pessoalmente conversando com o Ministro Augusto Nardes sobre a importância das obras para Catanduva e, com certeza, contribuímos para a decisão do TCU. Estamos cada vez mais próximos da tão sonhada retirada dos trilhos do centro”.

Novidade

OAB – Subseção Catanduva divulgou que foi aprovado o orçamento para construção de uma nova sede da OAB de Catanduva. “A Diretoria da 41ª Subseção de Catanduva esteve presente na Seccional São Paulo e conseguiu a aprovação orçamentária, com o parecer favorável da Tesoureira, Dra. Rachel Preto, para a Construção da Nova Casa da Advocacia e Cidadania em Catanduva. O processo ainda obedecerá alguns trâmites, mas um grande passo, talvez o maior, já foi dado para uma melhora nas condições estruturais da atual casa, não só para os advogados, mas também para toda a sociedade. Outros temas também foram tratados e a atenção dada às Subseções pela Seccional fortalece o compromisso assumido de uma OABSP forte e unida em todo o Estado de São Paulo”.

Estrutura

Enfermeiro Ari grava um post para sua rede social em frente ao restaurante Popular onde fala das precariedades do prédio pela falta de uma cobertura para as pessoas que vão ali se alimentar fiquem a mercê do sol ou da chuva esperando entrar por uma única porta entrada/saída. O restaurante Popular atende 300 pessoas por dia. “Atendendo as solicitações dos usuários, estivemos verificando a falta de estrutura e proteção do restaurante popular e estamos cobrando solução urgente ao Executivo”.

Escritura

A prefeita Marta do Espirito Santo esteve em reunião na Diretoria Regional de Ensino para as tratativas da transferência definitiva dos prédios do Estado, onde estão as escolas municipalizadas, para a Prefeitura. Segundo a prefeita há tempos esperam pelas escrituras de nove escolas. Segundo a prefeita, agora o Governo do Estado está agilizando as documentações. Inicialmente, a prefeitura vai receber a escritura da escola Oliveira Barreto.

Visita

A deputada estadual Beth Sahão (PT) visitou o Serviço de Radioterapia/Hospital de Câncer de Catanduva, na segunda-feira (25), acompanhada pelo presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante. A deputada percorreu todos os setores da Radioterapia, conversou com os funcionários e pacientes e recebeu informações sobre o funcionamento do Serviço.

Palmares

Inaugurou na quarta-feira (27) em Palmares Paulista, a Praça dos Saberes segundo a prefeitura o local será ponto de encontro de uma jornada pelo conhecimento, cultura e história da humanidade. O projeto desenvolvido pela equipe gestora, professores, funcionários e alunos da Escola de Tempo Integral EE Prof.ª Aparecida Matilde Turim Baldo. A Praça dos Saberes irá abordar sete temas do conhecimento. Dentro de cada tema, serão exibidos os principais assuntos das personalidades selecionadas pelos alunos referentes a cada área.

Presidente

O presidente da Câmara Municipal de Catanduva, Dr. Luís Pereira esteve ontem (27), na Secretaria de Educação. O parlamentar afirmou que o motivo da visita foi para resolver um caso gravíssimo que chegou até ele, de uma criança excepcional de 12 anos.

“Realmente fiquei por horas no prédio conversando com a Secretária da Educação, para que ela interviesse e assim juntos resolvêssemos a situação que chegou até mim”, afirmou o Chefe do Legislativo.

Nova ambulância

A Prefeitura de Catanduva divulgou que adquiriu mais uma ambulância zero quilômetro. Segundo a prefeitura já é o sexto veiculo adquirido no ano de 2019 para o transporte de pacientes. Foram três veículos adaptados para cadeirantes, uma van com 15 lugares e dois carros, um deles é a ambulância que está em processo de licenciamento e adesivagem para ser colocada em circulação. O valor da ambulância é de R$ 127,2 mil. Parte da verba é fruto de emenda do deputado estadual Chico Sardelli, com rendimento de juros do período, e mais R$ 25.492,62 de contrapartida municipal.

Asfaltou

A prefeita Marta divulgou o valor dos recapes para a Rua Lucélia que foi asfaltada, beneficiando a região do Del Rey, Agudo Romão, que tem estabelecimentos, além de residências. Segundo as informações a pavimentação faz parte de um pacote de obras que inclui a construção de galerias e pavimentação em ruas no Distrito Industrial IV e recape em ruas no Sales. O investimento alcançou a casa dos R$ 2, 2 milhões de recursos do PAC 2, com contrapartida da Prefeitura.