PENEIRA FINA – 28/08/2019

Sessão desta terça-feira

A sessão ordinária da Câmara de Catanduva já começou movimentada. O motivo: uma “reunião” entre um grupo de vereadores, nas quais outros parlamentares teriam ficado de fora. Logo no inicio da sessão Enfermeiro Ari questionou o encontro dos colegas e cobrou que os parlamentares teriam de ser comunicados, principalmente pelo atraso no início dos trabalhos. Ditinho Muleta e André Beck também fizeram coro com Ari. A justificativa do presidente da Casa foi de que não se tratou de uma reunião, apenas coincidência de alguns parlamentares irem até o gabinete e se tornou uma conversa entre eles. Disse ainda que a porta o gabinete estava aberta para todos. Estiveram no gabinete do presidente os vereadores Onofre Baraldi, Amarildo Davoli, Mauricio Gouvea e Gaúcho. Beck e Amarildo Davoli acabaram iniciando uma discussão, que foi finalizada com a sequência dos trabalhos.

Mais briga

E essa não foi a única discussão que ocorreu. Cidimar Porto ao defender o ex-prefeito Afonso Macchione Neto, citou o mandato de Felix Sahão Junior. Wilson Paraná retrucou e logo houve mais uma discussão.

Simcat

O presidente do Sindicato dos Municipiários de Catanduva (Simcat) foi convidado para falar sobre a situação do dissídio. Por mais de duas horas ouviu vereadores e esclareceu pontos sobre o processo. Alertou para o sistema previdenciário da cidade e falou sobre a preocupação para os próximos anos.

Sem precatórios

O sindicalista disse ainda que o pagamento do dissídio não deverá entrar em precatório. A possibilidade é que o Tribunal de Justiça pode ordenar o pagamento já incluído na folha de vencimentos dos servidores.

Propostas

Dentre as propostas debatidas para a possibilidade dos pagamentos dos servidores e o dissídio de 2015 foi tratado sobre a possível venda de algum imóvel da prefeitura. Situação que já tinha sido afirmava pelo então prefeito Macchione de que não seria viável.

Para o pagamento

Os vereadores disseram ainda que Marta Maria do Espírito Santo Lopes não deve cogitar o uso do duodécimo da Câmara senão para o pagamento dos atrasados. A prefeita teria dito aos parlamentares que manterá esse valor – R$ 4 milhões reservados exclusivamente para isso. Fazendo então que o requerimento de Gaucho para o uso em ampliação de unidade de saúde seja desconsiderado.

Falando no duodécimo

O presidente da Câmara justificou na sessão o motivo para a ampliação do prédio do Legislativo e afirmou que o dinheiro utilizado para obra não será os R$ 4 milhões que devolverá para prefeitura no final do ano.

Arquivo

Luis Pereira argumentou que a obra será realizada para retirar o arquivo – que contem todo o acervo de documentações da Câmara que atualmente fica localizado no subsolo do prédio. Um novo espaço deverá ser realizado para esse fim. Além de instalação de um elevador para acessibilidade do primeiro nível da Câmara até o 2º andar. Disse ainda que a rampa construída para dar acesso ao plenário pela parte interna do prédio foi uma obra paliativa.

Conivência

Nilton Cândido também falou sobre o dissídio dos servidores e, mais do que isso, aproveitou o tempo para criticar a administração de Geraldo Vinholi e até mesmo a Câmara. “Arrebentou com a prefeitura e com a conivência dos vereadores. Quando foi votado aqui o pedido de cassação do prefeito naquela época, se tivessem colocado ele para fora naquele momento, a cidade não estaria com essa dívida enorme. Geraldo Vinholi acabou com a cidade e com os servidores”.

Chamamento Público

A Prefeitura de Catanduva, através das Secretarias de Cultura, de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho e do Fundo Social de Solidariedade, torna público, a quem interessar, a organização de evento para o fortalecimento de artesãos, pequenos empreendedores, promoção cultural e ação beneficente a ser realizado nos dias 13, 14 e 15 de Setembro de 2019. Os interessados em participar expondo seus trabalhos devem comparecer pessoalmente à Secretaria Municipal de Cultura de Catanduva/SP, situada à Rua Rio de Janeiro, nº 100 – Centro, Catanduva – SP, das 8h às 17h, de 28 de Agosto a 04 de Setembro, para inscrição. Há limite de 1 (uma) vaga por segmento e o critério utilizado será a efetivação da inscrição Catanduva, 27 de Agosto de 2019.

Fiscalização

Cobrada nos últimos dias pelo vereador Benedito Alexandre Pereira, a prefeitura de Catanduva por meio da Secretaria de Trânsito, AFTs e Guarda Civil Municipal realizou ontem fiscalização para verificar a situação dos mototaxistas e de motoristas de transporte de passageiros por meio de aplicativos. Os resultados da operação não foram divulgados.

Tubos

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, desenvolve ação para facilitar o escoamento de água e também o tráfego de veículos. Tubos de aço galvanizado estão sendo instalados em pontos estratégicos da cidade, como maneira de solucionar um problema antigo e solicitação, inclusive, dos moradores.No total, foram implantados cerca de 30 tubos em apenas dois meses. Os recursos da melhoria são da própria Prefeitura e a instalação foi feita em cruzamentos de ruas. Para facilitar o escoamento correto de água e facilitar a passagem de motoristas e motociclistas da cidade, as equipes montaram uma força-tarefa.