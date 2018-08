PENEIRA FINA 28-08-2018

Convidados

O presidente da Câmara, Aristides Jacinto Bruschi, em vídeo publicado nas redes sociais pediu para que servidores municipais compareçam hoje na sessão ordinária do Legislativo. O objetivo é voltar a falar sobre as questões do dissídio de 2015 e cobrar do Executivo os pagamentos devidos aos trabalhadores. Na semana passada, a Prefeitura encaminhou nota informando que aguarda os trâmites legais da ação. Argumentou ainda que os valores devidos ainda precisam ser estipulados.

Transporte de alunos

O vereador Wilson Aparecido Anastácio, por meio de requerimento, questionou o Executivo sobre a possibilidade de fornecer transporte gratuito a estudantes do Instituto Federal. No documento, aprovado pelos demais parlamentares, cita que o pedido é justificado pelo alto índice de desemprego e outras condições que dificultam a locomoção. Atualmente, o serviço é oferecido para a rede municipal de ensino.

Revogação

Ao que parece a prefeitura de Catanduva não desistiu de contratar empresa para a realização de um projeto técnico sobre uma nova ponte na Engenheiro José Nelson Machado. A revogação do processo licitatório teria sido por conta de ajustes no edital.

Movimento Reação

Pouco tem se discutido – tirando o projeto sobre o tombamento do viaduto – a questão do projeto da RUMO em Catanduva. Parece que os ânimos mais exaltados tem esfriado nos últimos dias. O Movimento Reação que vinha buscando fazer novas atividades ainda não divulgou novas datas para as mobilizações.

Parabéns

O Grupo de Dança 100 Fronteiras de Catanduva foi premiado em competição realizada em Barretos no final de semana. Com a coreografia “A Bela e a Fera”, os integrantes que fazem parte da Coordenadoria de Inclusão Social fizeram bonito na festa de reúne o Brasil inteiro. Ontem, o prefeito Afonso Macchione Neto elogiou o grupo pelas redes sociais. “Hoje aplaudimos, com muita satisfação e alegria, o Grupo de Dança 100 Fronteiras que foi premiado em competição em Barretos no final de semana. Catanduva tem orgulho de vocês”.

Regular

A Câmara de Pirangi, aqui da região de Catanduva, teve as contas anuais de 2015 analisadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. No julgamento, ocorrido na semana passada, recebeu o parecer favorável, tendo as contas consideradas regulares, mas com advertências e recomendações.

Itajobi

Enquanto isso em Itajobi, a prestação de contas do Exercício de 2016 recebeu o parecer desfavorável do Tribunal de Contas do Estado. Essas prestações de contas e o relatório do TCE são encaminhados para o Legislativo Municipal que pode ou não aprovar as contas do prefeito à época.

Candidaturas deferidas

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovaram, em Plenário, o registro de candidatura de mais quatro candidatos à Presidência da República e seus respectivos vices: Marina Silva e Eduardo Jorge; Guilherme Boulos e Sônia Guajajara; Cabo Daciolo e Suelene Balduino; e João Amoêdo e Christian Lohbauer. Os ministros também aprovaram os Demonstrativos de Regularidade de Atos Partidários (DRAPs) relativos a cada uma das coligações que representam esses candidatos. No dia 21 de agosto, o Plenário já havia aprovado o registro da candidata Vera Lúcia e de seu vice, Hertz Dias, que concorrem pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU).

Prazo

A Lei das Eleições (Lei 9.504/96) estipula o dia 17 de setembro como a data em que todos os pedidos de registro de candidatos, inclusive os impugnados, bem como os respectivos recursos, devem estar julgados. Os cargos de governador, vice-governador, senador, suplentes, deputado federal, estadual e distrital devem ser analisados pelos TREs. Já os registros para presidente e vice-presidente da República são julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Doação de campanha

Os eleitores que desejam realizar doações a campanhas eleitorais devem ficar atentos a formas de doação, limites fixados e às regras de financiamento coletivo para as doações por pessoas físicas. A legislação limita os valores de doação destinados às campanhas por eleitores a 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição. Esse limite, entretanto, não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40 mil.

Combate ao fumo

A busca por ajuda e tratamento contra o tabagismo em Catanduva é maior entre as mulheres. De 2015 a 2017, 57% do sexo feminino contra 43% do sexo masculino procuraram o Programa de Cessação do Tabagismo de Catanduva. Deste número, aproximadamente 43% dos pacientes obtiveram sucesso no tratamento – resultado considerado satisfatório pelo Ministério da Saúde. No entanto, o índice de mortalidade em decorrência do fumo entre os homens ainda preocupa; 75% dos óbitos são registrados nesta população. Amanhã o Dia Nacional de Combate ao Fumo e várias atividades serão realizadas em Catanduva visando conscientizar a população sobre o mal que esse vício causa.

