PENEIRA FINA 28-07-2018

Contrato reincidido

A prefeitura informou ontem que, diferentemente do que colocamos na reportagem sobre as obras da ponte da avenida Engenheiro José Nelson Machado, que a empresa teria até o dia 30 de agosto para concluir as obras em novo prazo, a finalização dos trabalhos tem sido realizada por funcionários da Prefeitura. Conforme informou a assessoria de comu­ni­cação o contrato com a segunda empresa também foi reincidido e, por­­tanto, a administração assumiu a conclusão dos trabalhos. “Os trabalhos de construção de guias, sarjetas e a capa asfáltica estão sendo feitos com material e funcionários da Prefeitura, que assumiu os serviços nessa reta final”. “De setembro até agora, duas empresas ficaram responsáveis pela execução dos serviços e, em razão de descumprimento de prazos, tiveram seus contratos rescindidos. O prazo inicial era de 90 dias”.

Um pouco mais de paciência

Nessa reta final dos trabalhos na ponte, o condutor terá de ter um pouco mais de paciência, isso porque como está sendo realizada a pavimentação da via, segundo informou a prefeitura, a previsão é de que a avenida seja interditada parcial ou totalmente – no trecho que vai do pontilhão do São Francisco até o local da obra. Isso vai depender da necessidade para manobra das máquinas utilizadas.

Mas na semana que vem

Mas na semana que vem todo o local será liberado para retomar o fluxo de veículos. Quem mudou de rota durante mais de 12 meses, agora terá de esperar mais uns dias para poder realizar o itinerário de antes.

Suspensão

A prefeitura de Catanduva publicou ontem a suspensão por prazo de um ano de uma empresa participar de licitações abertas pela administração municipal. A justificativa teria sido a recusa em assinar a ata de registro de preços e a não indicação da empresa instalada na zona urbana de Catanduva. A empresa participou de licitação para consertos em veículos leves da frota e apresentou menor preço. Diante da negativa em atender o edital, o Executivo convocou a segunda colocada no certame.

Insalubridade

O Diário Oficial do Estado, na edição de ontem, trouxe pelo menos sete ações sobre adicional de insalubridade solicitado por servidores municipais. “Oficie-se ao município requerido com cópias da sentença e acórdão para o imediato cumprimento do julgado, fazendo a inclusão do adicional de insalubridade na folha de pagamento do(a) autor(a)”.

Parceria

A Prefeitura e a Seja Digital, entidade não governamental e sem fins lucrativos, realizarão um treinamento para funcionários municipais que fazem atendimento ao público, na quarta-feira, 1º. A atividade tratará do processo de digitalização do sinal de TV em Catanduva, já que o desligamento das transmissões analógicas está agendado para 28 de novembro. Os servidores públicos atuarão como multiplicadores, levando informação e orientação sobre o que deve ser feito para que as TVs possam ter acesso ao sinal digital.

Como será

As famílias de menor renda atendidas por programas sociais do Governo Federal terão acesso a kits gratuitos com o conversor digital. Para saber se tem direito ao kit gratuito e agendar a retirada dos equipamentos em um dos pontos disponibilizados pela Seja Digital, a população deve ligar gratuitamente para o número 147 com NIS (Número de Identificação Social) em mãos ou acessar o portalsejadigital.com.br/kit.

Comunicado

A Assessoria da Câmara de Catanduva enviou comunicado informando que neste sábado o portal do Legislativo ficará fora do ar para manutenção. Aqueles que precisarem dos serviços a serem verificados no portal da Câmara, terá de esperar até às 14 horas para conseguir acessar a página na internet.

Turismo

A prefeitura de Catanduva tem participado de reuniões realizadas por um grupo de cidades com foco no turismo. O prefeito Afonso Macchione Neto comentou a participação de representantes do município em ultima reunião que foi realizada em Olímpia. “Trabalhamos para colocar Catanduva em um patamar mais elevado no quesito Turismo. Com essa proposta, integramos a equipe que está discutindo essa temática em nível regional. O mais recente encontro foi realizado em Olímpia, com mais uma etapa da elaboração do Plano Regional de Turismo. A apresentação do grupo parafolclórico Frutos da Terra abrilhantou a abertura do evento”.

A moda agora: Vídeos

A moda política atualmente é a publicação de vídeos nas redes sociais. Boa parte dos políticos catanduvenses, em diferentes cargos públicos tem adotado a publicação de vídeos para ter mais visibilidade. Enfermeiro Ari , presidente da Câmara, tem feito pelo menos um por semana. Os deputados Beth Sahão e Marco Vinholi também. Wilson Paraná utiliza muito o recurso de transmissão ao vivo e o mais novo adepto dos vídeos é o vereador Ditinho Muleta.

Paga os funcionários

Em vídeo postado no último dia 25, Ditinho Muleta pede ao prefeito o pagamento do dissidio dos servidores de 2015. Ele parabeniza o IPMC, a Câmara por já terem inserido a porcentagem estipulada, cita a Saec que já teria os cálculos prontos para efetivar o pagamento. “Peço ao senhor prefeito que se sensibilize e faça o dever. Para aqueles que tanto necessitam dessa correção”.

Da Redação