PENEIRA FINA 28/05/2021

MÁXIMAS CONSIDERAÇÕES

O Palhaço Pimpão é uma das figuras mais icônicas da Cidade Feitiço. Com uma figura peculiar, que mistura pessoa física com personagem, ele já ocupou uma das cadeiras do legislativo municipal. Mas, hoje, sua situação parece não estar muito favorável e ele a retrata em suas redes sociais, inclusive canal do YouTube. O palhaço produz conteúdos diversos – até de receita de suco infalível para a covid, geralmente com a alcunha de Repórter Pimpão, mas também outras: Lord Pimpão de Catanduva, Palhacinho Pimpão, etc. Esses dias, ele mostrou a sua casa e como vive – com móveis reaproveitados do lixo e condições bem humildes. Ele também apela para conseguir doações do PIX, para pagamentos de aluguel atrasado, por exemplo, sempre com a saudação: “minhas máximas considerações e homenagens”.

REFORÇO

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher tem uma nova diretoria. Agora, o estão à frente do órgão as seguintes profissionais: Cibeli Paganelli de Freitas, Bianca Alfieri, Júlia Lavrador, Laila Favato e Letícia Nunes. O CMDM é vinculado à Secretaria Municipal de Políticas para a Mulher e a sua eleição aconteceu por meio da plataforma digital “Facilita, Mana!”.

FACILITA, MANA!

O objetivo do CMDM é promover ajuda a mulheres em condição de pobreza, que sofrem violência doméstica. O auxílio acontece por meio jurídico, psicológico, entre outros, de forma gratuita. A plataforma digital Facilita, Mana! é uma ferramenta que busca integrar informações úteis para que as mulheres possam ter um melhor senso crítico perante a sociedade, que saibam lutar pelos seus direitos e buscar padrões emocionais mais saudáveis.

LÍRIO DOS VALES

O bazar beneficente em prol à comunidade Lírio dos Vales termina amanhã (29). O evento acontece na Pérgola da Praça da República, das 09 às 17 horas, com atendimento ao público de forma controlada. Segundo os organizadores, o valor das peças parte de R$ 5 e podem ser encontrados produtos como roupas, calçados, acessórios femininos e masculinos.

DOE

A Comunidade Terapêutica Lírio dos Vales é uma das mais tradicionais de Catanduva. Com acolhimento de mulheres dependentes de qualquer substância química, a entidade existe há 36 anos. Por não possuir fins lucrativos, os responsáveis realizam uma série de ações para angariar doações. O espaço também aceita doação presencial, que pode ser feita no seguinte endereço: Rua Elizeu Mardegan, 160, Jardim Paraíso.

SUPORTE PSICOLÓGICO

Os profissionais da saúde, após mais de um ano na linha de frente do combate à Covid-19, passam a contar com algumas iniciativas de suporte psicológico. Algumas prefeituras da região passaram a oferecer treinamento psicológico, com foco em inteligência emocional, para os colaboradores da área. Um dos municípios que conta com a iniciativa é Palmares Paulista, que deu início recentemente a abordagem com aproximadamente 150 pessoas, divididas em grupos de 10.

ABRAM ALAS

A Prefeitura de Catanduva abriu alas para a tão esperada pavimentação da rua Uruguaiana, no Parque Glória. O maquinário estava em ação nessa semana, para o trabalho inicial do procedimento. A administração, primeiramente, vai deixar a terra plana para então receber a massa asfáltica. A reivindicação é antiga e atende motoristas e moradores do local.