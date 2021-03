PENEIRA FINA 28/03/2021

PREFEITO E OS COQUEIROS DA PRAÇA

O Prefeito Padre Osvaldo presenciou a manutenção de serviços na Praça da República, na manhã de sábado (27) onde a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente faz a poda de árvores, em continuidade ao serviço de roçagem. Na oportunidade, Padre Osvaldo conversou com colaboradores e munícipes na região central da cidade. “Sob o Click” do diretor de administração Caio Fordiani, o prefeito aparece observando a limpeza das folhas velhas dos coqueiros. “Cuidar da cidade é uma das nossas prioridades. O serviço tem sido contínuo. Em especial, o centro, que recebe fluxo de munícipes de todas as partes do município, tem recebido atenção”, destaca Padre Osvaldo… Alguém sabe alguma coisa da Secretaria de Obras?

DO VEREADOR ALAN MARÇAL

Esclarecimento: “Fui eleito e aceitei esse desafio pra servir aos catanduvenses. Minha prioridade é resolver problemas e não criar longos discursos seguidos de nenhuma ação, e repletos de vaidades. Tomei a iniciativa para apressar a devolução de R$ 1.050.000,00 do dinheiro da Câmara, pois percebi que seria morosa. Faria de novo, priorizando as pessoas necessitadas. Se alguém se incomodou, que tire a barriga da mesa, saia do ar condicionado e vá ouvir os mais humildes. Não tenho que prestar contas a ninguém, além dos cidadãos catanduvenses. Assista ou ouça a sessão da próxima terça-feira, a partir das 15h00, e veja quem realmente tem compromisso com você. A transmissão das sessões são pela FM VOX 101,3 MHz, e pelas mídias sociais da Casa de Leis catanduvense”.

LEI SANCIONADA

O prefeito de Catanduva Padre Osvaldo sancionou a Lei 6.125 de 22 de março de 2021 de autoria da vereadora Ivania Soldati que trata de “apreensão de animais de médio e grande porte”. A Lei e’ especifica e diz que se o mesmo animal for apreendido uma segunda vez a multa será o dobro da primeira apreensão e, em caso de uma terceira apreensão, o proprietário não terá seu animal de volta ficando o mesmo a disposição do poder público para providências também descritas nesta Lei.

LEI DE TRANSPARENCIA

Em busca de maiores detalhes nas transparências dos gastos dos poderes Legislativo e Executivo de Catanduva, encontramos muitas dificuldades na forma com que estão detalhadas as contas da prefeitura por exemplo. Já no legislativo não existe transparência há muito tempo . A questão e’: Este modelo está passando pelo “crivo do Tribunal de Contas?” Segundo a o Dep. De Comunicação da prefeitura, a equipe está alinhando os trabalhos juntamente com a secretaria de finanças para que o “Portal Transparência” seja mais claro com uma linguagem mais popular sem perder os critérios técnicos. No Legislativo, logo que houver atualização, informaremos.

COLETA DE VOLUMOSOS

O Mutirão de Coleta de Volumosos está sendo feito com muito sucesso. Os caminhões vão percorrendo os bairros da cidade recolhendo colchões, moveis madeiras. A ação une equipes das Secretarias de Meio Ambiente, Obras e os agentes da EMCAa fazem a eliminação dos criadouros do Aedes e animais peçonhentos. Fique atento para as datas do seu bairro!

COMUNICADO DO BUTANTAN

O Instituto Butantan esclarece que a produção da ButanVac, primeira vacina brasileira contra o novo coronavírus, será 100% nacional, conforme anunciado na manhã de sexta-feira, 26/3, em coletiva de imprensa. Para isso, firmou parceria e tem a licença de uso e exploração de parte da tecnologia, que foi desenvolvida pela Icahn School of Medicine do Hospital Mount Sinai de Nova Iorque, para obter o vírus. O uso dessa tecnologia é livre do pagamento de royalties (royalty free) e pode ser feito por qualquer instituição de pesquisa em qualquer parte do mundo. Isso foi adotado para essa tecnologia com o objetivo de acelerar o desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus.

CRITÉRIOS TÉCNICOS

Contudo, não se tem uma vacina apenas com essa tecnologia de obtenção do vírus. Nesse ponto começa o desenvolvimento da vacina completamente com tecnologia do Butantan. Entre as etapas feitas totalmente por técnicas desenvolvidas pelo instituto paulista, estão a multiplicação do vírus, condições de cultivo, ingredientes, adaptação aos ovos, conservação, purificação, inativação do vírus, escalonamento de doses, estudos clínicos e regulatórios, além do registro. É importante ressaltar que a ButanVac é e será desenvolvida integralmente no país, e o consórcio internacional tem um papel importantíssimo na concepção da tecnologia e no suporte técnico para o desenvolvimento do imunobiológico, algo imprescindível para uma vacina segura e eficaz.

VEICULADO NA IMPRENSA

No Brasil, o desenvolvedor da vacina é o Instituto Butantan. A vacina, portanto, é brasileira e dos brasileiros. A matéria publicada pela Folha de S. Paulo traz um comunicado não oficial de um pesquisador da instituição norte-americana. A instituição não autorizou a divulgação de seu nome em comunicados oficiais do Butantan sobre a nova vacina. Comunicados conjuntos serão feitos pelos integrantes do consórcio no momento oportuno, incluindo a instituição citada pela Folha. A vacina é do consórcio. A ButanVac é brasileira.